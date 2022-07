Que regarder sur Netflix : le thriller de 90 minutes avec Chris Evans qui va vous choquer

Netflix

La meilleure option pour le week-end : Chris Evans dans un thriller via Netflix. Découvrez ce que c’est et ne le manquez pas.

©IMDBChris Evans triomphe sur Netflix

Les oeuvres de Chris Evans Ils gagnaient de plus en plus de pertinence au fil du temps. L’acteur, qui a été catapulté à la renommée internationale grâce à son passage dans Marvel en tant que Captain America Il a réussi à montrer tout son talent. En fait, c’est pourquoi il est actuellement considéré comme l’un des artistes les plus importants de l’industrie. Cependant, maintenant, l’interprète a dit au revoir à la franchise de super-héros et se concentre sur différents projets.

Parmi eux se trouvent Année-lumièrele film d’animation Disney auquel il a mis sa voix et l’approche de la première de L’homme gris. Ce film, dans lequel il partagera l’écran avec Ryan Goslingest considéré comme l’un des plus chers Netflix. Bien sûr, malgré le fait qu’il soit aussi l’un des plus attendus par les fans, il reste encore quelques jours avant son grand lancement puisque le géant du streaming a confirmé que ne sera pas publié avant le 22 juillet prochain.

Ainsi, jusqu’au nouveau projet de Chris Evans être disponible dans Netflixdepuis spoilers nous avons la meilleure option pour ne pas manquer l’acteur et c’est aussi sur la plateforme. C’est un long métrage à suspense dans lequel l’artiste donne le meilleur de lui-même avec un caractère incomparable. Sans aucun doute, une interprétation qui surprend et, en plus, un autre des points en faveur du film est que l’acteur est accompagné d’un excellent casting qui complète parfaitement l’intrigue.

+ Que regarder sur Netflix ce week-end :

Le film en question est Téléphone portablelaquelle pas d’origine Netflix et il a été créé en 2004, mais c’est actuellement un succès du géant du streaming. En fait, c’est l’un des plus choisis grâce à son intrigue choquante et captivante. Avec les performances de Chris Evans, avec également Jason Statham, Kim Basinger, Jessica Biel, William H. Macy et bien d’autres. Un casting stellaire qui fait une excellente combinaison pour cette histoire.

De quoi s’agit-il? Téléphone portable suit la vie de Ryan Ackerman, un jeune homme désemparé qui répond un jour à son téléphone portable et trouve un appel qui le surprend. Une voix inconnue la supplie de l’aider à échapper à un fou qui la tient en otage, elle et sa famille. Ryan pense d’abord que c’est une farce, mais ensuite la femme emprisonnée laisse le téléphone ouvert pour qu’il puisse l’entendre se faire violer. Et c’est ainsi que le jeune homme n’a d’autre choix que de l’aider.

