Martin Scorsese est toujours contrarié par l’édition « Taxi Driver »

Actuellement, il est difficile d’imaginer le cinéma américain sans les contributions de Martin Scorsese, qui est à ce jour l’un des auteurs de films les plus respectés à Hollywood, dont les films sont déjà une référence parmi les cinéphiles du monde entier.

Présentant l’une des meilleures performances de la carrière de Robert De Niro, en 1976 Scorsese a secoué le public avec « Taxi Driver », un thriller dramatique qui raconte l’histoire de Travis Bickle, un vétéran solitaire du Vietnam qui travaille comme chauffeur de taxi à New York, combinant son profession avec sa vie nocturne trouble.

« Taxi Driver » est actuellement l’une des plus grandes références dans la carrière de son réalisateur, qui, selon l’écrivain Fran Lebowittz, est toujours bouleversé par le montage final. Lebowitz est une amie proche de Scorsese, avec qui elle est apparue dans la série documentaire Netflix « Pretend It’s A City » l’année dernière, partageant dans une conversation avec le LA Times les regrets du cinéaste avec son film.

Lebowitz souligne que la série a été reportée parce que Scorsese était occupé à monter « The Irishman », et que le cinéaste vétéran accorde une grande importance au temps investi dans le montage de chacun de ses films. « Je vous garantis que s’ils ne le lui avaient pas pris, il serait toujours en train d’éditer ‘Taxi Driver’, il est toujours en colère. » commenté.

Lebowitz note que Scorsese est contrarié que le studio ne lui ait pas permis de faire les ajustements souhaités à la couleur rouge dans la bande, ce qu’il considère à ce jour comme horrible. « Je lui dis : ‘Tu sais ce qui ne va pas avec ‘Taxi Driver’ ? Rien », conclut l’écrivain.

Actuellement, après un grand nombre d’inconvénients et de retards causés par la pandémie, Martin Scrsese a finalement commencé la production en Oklahoma de son prochain film : « Killers of the Flower Moon ». Aux côtés de son collaborateur habituel, Robert De Niro, le réalisateur s’est une nouvelle fois tourné vers les talents de l’oscarisé Leonardo DiCaprio pour faire partie de son casting principal.