Les astronautes de Nickelodeon ont reçu des conseils sur l’espace d’un véritable astronaute de la NASA

Le casting de « The Astronauts » de Nickelodeon avait besoin d’apprendre à agir dans l’espace.

Heureusement, contrairement aux personnages qu’ils incarnent – un groupe d’enfants qui se faufilent sur une fusée et lancent accidentellement la séquence de lancement – ils avaient un véritable astronaute pour les aider à se préparer.

« Nous devons lui parler de ce que c’est en apesanteur », a déclaré Miya Cech à propos d’elle et de ses camarades de casting. conversation avec l’astronaute de la NASA Chris Cassidy . «Nous devons lui parler du moment où nous poussons pour quelque chose, de ce qui se passe, ou lorsque nous flottons là-bas, comment devrions-nous bouger et que devons-nous faire?

Cech joue Samantha « Samy » Sawyer-Wei, la fille d’un astronaute, dans la nouvelle série d’action en direct. Elle est rejointe à bord de l’Odyssey II par Bryce Gheisar («Elliott Combs», le fils du propriétaire milliardaire du vaisseau spatial), Keith L. Williams («Martin Taylor», le fils d’un contrôleur de vol), Kayden Grace Swan («Doria Taylor, «la sœur cadette de Martin) et Ben Daon (« Will Rivers », le fils d’un journaliste qui enquête sur le père d’Elliott).

Cassidy, ancien astronaute en chef et Navy SEAL, se préparait à son propre lancement vers la Station spatiale internationale lorsqu’il a parlé à la distribution de « Les astronautes « Il a depuis est revenu sur Terre après 196 jours au large de la planète, portant son temps total dans l’espace après trois missions à plus d’un an.

« Les astronautes » sur les étoiles Nickelodeon (de gauche à droite): Keith L. Williams, Miya Cech, Bryce Gheisar, Ben Daon et Kayden Grace Swan en tant que groupe d’enfants qui se lancent dans l’espace. (Crédit d’image: Nickelodeon)

« Nous avons également parlé des scènes de lancement, comme lorsque nous décollons pour la première fois », a déclaré Cech dans une interview avec collectSPACE. «Il nous a dit que tu tremblais vraiment et que tes yeux commençaient à pleurer. Il nous a parlé du langage corporel, à quoi devraient ressembler nos visages et des trucs comme ça.

« Il nous a permis de mieux comprendre à quel point c’est grave », a ajouté Daon.

« Vous rencontrez jusqu’à cinq G [five times the force of gravity], et avec cette tension et cette pression, il [Cassidy] dit, quelqu’un vomira presque toujours en remontant, ce que heureusement aucun de nous n’a fait dans la série », a déclaré Daon avec un sourire.« Cela a rendu cela tellement plus réel, le fait qu’ils se soucient suffisamment de nous donner une éducation appropriée pour le représenter. «

Les ensembles de vaisseaux spatiaux créés pour le spectacle ont ajouté à ce sentiment de réalisme. « The Astronauts » est la première collaboration de Nickelodeon avec les producteurs exécutifs Brian Grazer et Ron Howard et la division Kids and Family de leur entreprise, Imagine Entertainment. Les premiers crédits de Grazer et Howard incluent le long métrage de 1995 « Apollo 13 »et le docudrame du National Geographic 2016« Mars ».

« Entrer dans le module de commande et attacher ces sièges pour la première fois était super surréaliste parce que lorsque nous faisons toutes les commandes et tout le matériel pour le décollage, c’était personnellement tellement excitant et j’avais l’impression d’y être, surtout lors du tournage, [but] quand vous le regardez aussi. Cela semble tellement cinématographique dans les deux sens « , a déclaré Cech. » On a l’impression que vous êtes réellement dedans et que vous vous lancez réellement dans un vaisseau spatial et que vous traversez ces aventures folles avec tous vos amis. Pour moi, c’était vraiment génial. «

L’astronaute de la NASA Chris Cassidy, vu ici à bord de la Station spatiale internationale en septembre 2020, a offert des conseils au casting de « The Astronauts » de Nickelodeon sur la façon d’agir comme s’ils étaient dans l’espace, comme leurs personnages le sont dans la série en direct. (Crédit d’image: Nickelodeon)

La distribution devenue équipe a pris à cœur les conseils de Cassidy pour les scènes les montrant flottant dans l’environnement en apesanteur de l’espace.

« Il y a en fait beaucoup de vraie physique qui s’y applique . Le navire tourne d’une manière qui a une force centrifuge, là où nous pouvons tous nous tenir debout, mais chaque fois que vous êtes dans différentes parties du navire, vous êtes en anti-gravité « , a déclaré Gheisar à collectSPACE. »[To appear like we were floating] nous avons utilisé des fils et le parallélogramme, ce qui vous élève. «

Envolés dans l’espace sans formation appropriée, un système d’IA embarqué défectueux et leurs parents qui regardent depuis la Terre, les enfants de « The Astronauts » de Nickelodeon se lancent dans un voyage de survie en utilisant uniquement leur intelligence et leur amitié comme outils. (Crédit d’image: Nickelodeon)

« Il a un poids à l’arrière et vous y attachez vos jambes », a ajouté Williams. « Et en gros, ils ne montrent que le haut de votre corps et modifient les jambes. »

Après avoir goûté à jouer un astronaute, la plupart des « Astronautes » ont dit qu’ils aimeraient voler dans l’espace pour de vrai un jour.

«Je vis près de Houston au Texas, donc je suis allé à [NASA’s Johnson Space Center] avant. Et, j’ai regardé tous les documentaires et j’ai vu « Apollo 13 », donc c’est assez surréaliste d’être sur ce genre de plateau « , a déclaré Gheisar. »[SpaceX’s] Elon Musk c’est un peu vivre mon rêve en ce moment. Il a dit qu’il voulait prendre sa retraite sur Mars, et c’est quelque chose que je voudrais vraiment, certainement faire. «

Mais tout le monde n’était pas prêt pour le voyage aller simple. Contrairement à l’émission, Swan voulait que son billet de retour soit réservé à l’avance.

«J’adorerais aller dans l’espace, tant que c’était prévu et que je savais que je rentrerais à la maison. Cela me conviendrait», a-t-elle déclaré. « Je ne voudrais pas rester là-bas. »

« Les astronautes « premières avec des épisodes consécutifs le vendredi 13 novembre à 19 h (HE / PT) sur Nickelodeon.