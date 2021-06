Réaction: E3 est une relique désespérément accrochée à la pertinence

E3 est l’événement autour duquel tourne l’industrie du jeu vidéo depuis près de trois décennies maintenant, mais il est temps d’admettre que c’est une relique qui a depuis longtemps dépassé sa date de péremption. Il y aura des critiques de cet article qui indiqueront la pandémie comme justification de l’événement inepte de cette année, mais une telle réponse ignore la réalité très réelle que le spectacle est en déclin depuis plusieurs années maintenant – de peur que nous n’oubliions que la convention de l’année dernière était sonnant comme une catastrophe, avant que le coronavirus n’arrive et ne sauve la rougeur des organisateurs de l’ESA. La dure réalité est qu’il est temps de passer à autre chose.

Les sceptiques peuvent dire que cet article n’existe que parce que Sony s’est retiré de la série, et en tant que site Web à format unique, nous écrivons ceci parce que nous vivons des raisins aigres. Mais avec le recul, le géant japonais a prévu ce que nous acceptons tous maintenant : l’événement est déconnecté. L’ancien patron de PlayStation, Shawn Layden, l’a mieux dit lorsqu’il a justifié la décision de PlayStation d’abandonner l’itération 2019 : « Le monde a changé, mais l’E3 n’a pas nécessairement changé avec lui. »

Le problème est que l’E3 ne sait pas ce qu’il veut être : il a été conçu à l’origine comme un salon professionnel, mais est progressivement devenu un événement grand public. Cependant, cela ne sert particulièrement bien ni l’un ni l’autre, et à une époque où les éditeurs et les détenteurs de plateformes peuvent attirer un public important via leurs propres plateformes dédiées, l’importance de commander une scène E3 s’est érodée. Pendant longtemps, on a eu l’impression que les éditeurs étaient passés par les étapes, mais c’est particulièrement vrai cette année.

Bien sûr, la pandémie joue un rôle important dans cela, et personne avec des attentes raisonnables n’aurait prévu que des mégatonnes de la variété nucléaire sortiront de cet événement. Mais les éditeurs ne sont pas exempts de blâme ici : Gearbox n’a jamais accueilli d’émission E3 auparavant, mais a décidé d’une manière ou d’une autre que cette était l’année pour le faire – bien qu’il n’ait même pas donné de détails sur la bande-annonce de Tiny Tina’s Wonderlands qu’elle avait diffusée quelques jours auparavant.

L’événement a atteint le statut de parodie lorsque, lors d’une vitrine Capcom où on nous a dit à l’avance à quoi s’attendre, une mise à jour prévue de Resident Evil Village équivalait à un écran noir avec un texte nous informant que le DLC est entré en production. Le coronavirus a sûrement eu un impact sur la productivité de tous ces grands éditeurs, et nous respectons et comprenons pleinement cela, mais peut-être que le bon sens devrait prévaloir ici : la société aurait pu rester à l’écart jusqu’à ce qu’elle ait un contenu plus significatif à montrer.

Et même les éditeurs qui ont des blockbusters à leur actif, comme Square Enix, sont paralysés. La firme a peut-être révélé les Gardiens de la Galaxie de Marvel – sans doute l’un des points forts de l’E3 2021, ce qui en dit long – mais les goûts de Final Fantasy XVI et Forspoken manquaient à l’appel, presque certainement parce que Sony a dib sur les sorties et veut pour en faire la démonstration lors de son propre événement. Par conséquent, E3 est ne pas le lieu des annonces les plus importantes et les meilleures.

Nous sommes sûrs que beaucoup citeront les excellentes vitrines de Microsoft et Nintendo comme exemples de la pertinence continue de l’E3 2021, mais aucun n’avait besoin d’être lié à l’événement du tout – les deux détenteurs de plate-forme auraient pu livrer tout aussi fortement via leurs propres plates-formes et par eux-mêmes. termes pendant une période de convenance pour eux et leurs partenaires. Sony, sur un coup de tête, a montré Horizon Forbidden West quelques semaines avant le spectacle – et son engagement est plus élevé que presque tout à l’E3.

En fin de compte, le salon de cette année sentait le désespoir : il s’accroche à l’idée que l’industrie Besoins une publicité d’une semaine. Mais ce n’est pas le cas. À une époque où les éditeurs et les détenteurs de plateformes peuvent avoir un dialogue direct avec les fans, la scène E3 n’a plus l’importance qu’elle avait autrefois. Et bien que le coronavirus ait certainement bouleversé l’événement de cette année de manière significative, il souligne pourquoi les entreprises devraient organiser des événements selon leurs propres conditions plutôt que de s’en tenir au calendrier d’une vitrine estivale arbitraire.

Que pensez-vous de l’E3 2021 ? Était-ce juste une année particulièrement mauvaise en raison de la pandémie, ou l’événement a-t-il diminué progressivement? Déposez une mégatonne dans la section commentaires ci-dessous.