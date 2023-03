Maman dit qu’elle est «fière» de sa fille qui a frappé son intimidateur au visage après que l’école ait ignoré le problème

La plupart des parents aimeraient croire que nous sommes des gens de paix, influençant nos enfants à tendre l’autre joue en cas de conflit. Mais avec un nombre stupéfiant d’élèves sur cinq victimes d’intimidation à l’école et des administrateurs qui ont du mal à y remédier, de plus en plus de parents adoptent une approche plus physique lorsqu’il s’agit de protéger leurs enfants.

Une femme nommée Bianca Austin s’est récemment rendue sur Twitter pour partager à quel point elle était fière que sa fille qui était victime d’intimidation par un autre enfant à l’école se soit finalement défendue et ait frappé l’intimidateur au visage.

La mère dit qu’elle est «fière» que sa fille l’ait frappé.

La mère vantarde a expliqué que sa fille était victime d’intimidation depuis des semaines et même si elle avait fait de nombreuses tentatives pour que l’école de son enfant s’occupe de la question, rien n’avait été fait et les injures continuaient. Après avoir partagé, « ma fille a finalement frappé l’intimidateur au visage », Austin s’est déclarée une « maman fière ».

Offrant plus de contexte dans un tweet de suivi, Austin ajoute que sa fille a reçu « 2 jours d’exclusion scolaire ». Pendant ce temps, « l’autre enfant est allée en classe parce qu’elle était ‘seulement’ verbalement violente », poursuit-elle, « Pas étonnant que l’intimidation ne soit jamais arrêtée dans les écoles. »

Pour expliquer encore plus la situation, Austin a partagé une image de la jambe de son enfant, couverte de marques de boue causées par un prétendu coup de pied de l’intimidateur.

Comme vous l’aviez peut-être prévu, le tweet a lancé une conversation controversée sur la question de savoir si la fille aurait dû ou non recourir à frapper un autre enfant. Une femme a écrit : « Je comprends votre – et sa – frustration, mais frapper quelqu’un au visage n’est jamais acceptable. Non. Jamais. Il existe d’autres options – beaucoup d’entre elles. Et si vous pensez que cela mettra fin à l’intimidation, vous vous trompez, cela l’aggravera probablement.

Mais un homme n’a pas tardé à être en désaccord, commentant: «Non. Je parie que cette brute laissera sa fille tranquille. La plupart du temps, il faut montrer à l’intimidateur que la victime se chargera d’elle-même. On dirait que Bianca a tout fait dans les règles de l’art et que les parents de l’école ou de l’intimidateur n’ont rien fait.

De manière écrasante, et peut-être surprenante, des parents du monde entier se sont tournés vers le message avec plus de 2 millions de vues, beaucoup d’entre eux offrant des félicitations à Austin pour avoir permis à sa fille de se défendre en frappant son intimidateur présumé en plein visage.

L’intimidation peut avoir un impact profondément préjudiciable sur les enfants.

Le monde est rempli d’intimidateurs, jeunes et vieux. Leurs victimes peuvent souffrir de dommages extrêmes à leur santé mentale, à leurs compétences sociales et à leur estime de soi qui peuvent durer toute une vie et les rendre incapables de réaliser leur potentiel le plus élevé. Les enfants victimes d’intimidation sont à risque de dépression, d’anxiété et d’insomnie.

Les moyens de faire face aux intimidateurs sont assez limités. Les enfants peuvent choisir de partir, mais cela peut être comme dérouler le tapis rouge à un autre enfant cruel qui veut juste pouvoir se mettre sous leur peau et rendre leur vie misérable.

Une autre option consiste à informer les adultes chargés de rendre l’école sûre pour les enfants. Cela aussi peut être une épée à double tranchant, car un comportement agressif peut augmenter en représailles lorsque rien n’est fait pour arrêter le harcèlement et surveiller la situation à long terme.

Le jury ne sait toujours pas si oui ou non riposter gardera un intimidateur à distance. Mais il est clair que les tactiques politiquement correctes comme leur demander d’arrêter, de les « dénoncer » ou de les éviter complètement ne sont peut-être pas non plus la solution. Ainsi, jusqu’à ce que les écoles aient une solution viable, certains parents seront obligés de former leurs enfants pour qu’ils soient prêts au combat pour l’école.

NyRee Ausler est un écrivain de Seattle, Washington, et auteur de sept livres. Elle couvre le style de vie, le divertissement et les actualités, ainsi que la navigation sur le lieu de travail et les problèmes sociaux.