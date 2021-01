La célébration du 80e anniversaire de Jeep commence par des éditions spéciales

Tout a commencé il y a 80 ans, avec le légendaire Willys MB en 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui savait que la conception d’un véhicule de reconnaissance militaire léger commandé par l’armée américaine deviendrait le Jeep, l’une des marques les plus reconnues de la planète et dont le nom deviendrait même synonyme de véhicule tout-terrain?

Jeep est à féliciter pour 80 ans de vie et 2021 s’annonce comme une année pleine de nouveautés, avec le lancement de modèles nouveaux et renouvelés – comme le Grand Cherokee récemment révélé – et la réalisation de plusieurs événements et initiatives.

Les célébrations commencent avec le lancement de l’édition spéciale «80e anniversaire» qui fera partie de pratiquement toute la gamme Jeep. De Renegade, déjà disponible, à Compass, Wrangler et Gladiator, qui arriveront au printemps.

Édition spéciale «80e anniversaire»

Les éditions spéciales «80e anniversaire» seront basées sur les variantes les plus vendues de chacun des modèles mentionnés, mais qui seront différenciées par une série d’éléments esthétiques faisant allusion aux 80 ans de la marque nord-américaine.

Qu’est-ce qui les distingue? La présence de plusieurs emblèmes du «80e anniversaire»; applications de gris cristal de granit à faible brillance; sièges en tissu enduit de diamant ou sièges en cuir noir avec surpiqûres de couleur tungstène et logo «80e anniversaire»; applications intérieures noir brillant; et étiquette logo sur les sièges et les tapis. La différenciation esthétique est complétée par des jantes spécialement conçues.

Jeep Renegade 80e anniversaire

En précisant un peu plus par modèle, le Jeep Renegade «80e anniversaire», déjà disponible sur le marché national, est également livré avec des vitres teintées et un pack Full LED à l’extérieur; et avec doublure de toit noire, tapis berbères avec emblème commémoratif et infodivertissement Uconnect avec écran tactile de 8,4 po (comprend un écran d’ouverture avec le thème «Depuis 1941») à l’intérieur.

Nous pouvons combiner cette édition spéciale avec des moteurs à essence (1.0 Turbo 120 ch avec boîte manuelle six vitesses ou 1.3 Turbo 150 ch avec boîte automatique six vitesses à double embrayage) ou, plus tard, avec la variante hybride brancher 4x et 190 ch.

En plus de l’édition spéciale commémorative, la gamme Renegade 2021. Il se distingue par ses moteurs mis à jour, désormais compatibles avec la norme Euro6D Final, avec un accent sur le 1.6 Multijet (Diesel) qui a vu sa puissance passer de 120 ch à 130 ch (à 3750 tr / min et 320 Nm de couple à 1500 tr / min). En plus de l’édition «80e anniversaire», la gamme 2021 de Renegade a quatre niveaux de finition supplémentaires: Longitude, Limited, S et Trailhawk.

Par rapport aux autres modèles, comme déjà mentionné, ils arrivent au printemps, une occasion qui sera utilisée par Jeep pour présenter simultanément des nouvelles plus substantielles. En cas de Boussole, le lancement de l’édition «80e anniversaire» sera la première version du modèle renouvelé à nous parvenir. L’esthétique mise à jour, les nouveaux intérieurs et le contenu technologique sont les points forts.

Jeep Compass 2021

Également Gladiateur, le pick-up Jeep, dont le lancement aurait dû avoir lieu en 2020, devrait avoir lieu au printemps avec l’édition commémorative. Le seul moteur disponible pour le pick-up sur le marché européen sera le 3.0 V6 Multijet de 264 ch et 600 Nm, associé à la transmission automatique à huit rapports.

Concernant l’iconique Cow-boy, l’édition spéciale «80e anniversaire» sera livrée avec le moteur essence 2.0 Turbo de 272 ch et 400 Nm et une transmission automatique à huit rapports. Mais l’actualité ne s’arrêtera pas là, comme on le verra en 2021 le Wrangler 4xe sans précédent, la variante hybride arriver sur le marché brancher tout-terrain, avec une puissance maximale combinée de 380 ch, grâce à un turbo essence de 2,0 litres et deux moteurs électriques.

Jeep Wrangler 80e anniversaire

Jeep Wave

Le 80e anniversaire de la Jeep verra également le lancement de nouvelles initiatives. C’est le cas Jeep Wave, un nouveau programme de fidélité. Un programme qui arrive également en mars, initialement associé aux éditions spéciales «80e anniversaire» puis à l’ensemble des Jeeps acquises en 2021, qui offriront des services exclusifs et des avantages particuliers aux propriétaires des modèles de la marque.

Parmi les avantages, citons, entre autres, quatre ans de maintenance programmée, un service d’assistance voyage 24h / 24 / 7j / 7 ou un accès privilégié aux événements et partenariats de marque.

Par curiosité, le logo Jeep Wave fait référence à la salutation traditionnelle entre les propriétaires de marques: une main levée agitant, ou deux ou quatre doigts étendus vers le haut depuis le volant. Dites à Jeep que ce geste d’amitié fait partie de son histoire, une tradition que tous les… «Jeepers» aiment garder.