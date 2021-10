Le directeur de la famille Addams réfléchit au casting de Raul Julia et Anjelica Huston 30 ans plus tard

A l’approche du 30e anniversaire de La famille Addams, le réalisateur Barry Sonnenfeld est revenu sur son expérience dans la réalisation du film original en direct. En 1991, Sonnenfeld a pris le film original en direct en tant que réalisateur pour la première fois, et son succès l’a établi comme un nom hollywoodien. Il a ensuite dirigé la suite Valeurs de la famille Addams avec les titres Obtenez Shorty, Far West sauvage, et les trois premiers Hommes en noir films.

Dans une nouvelle interview de Variety, Barry Sonnenfeld note à quel point le projet n’était pas si amusant dans les coulisses. Le président de la Paramount, Stanley Jaffe, avait déclaré au réalisateur que le film n’était « pas disponible » après avoir vu dix minutes de séquences, et les coûts avaient été réduits à un point tel qu’il n’y avait même pas d’eau en bouteille sur le plateau. La bonne nouvelle est que les autres dirigeants de Paramount étaient à bord, même si Jaffe ne l’était pas.

Un autre avantage pour la production est que Sonnenfeld a eu un peu plus de liberté que la plupart des réalisateurs débutants travaillant pour un grand studio en ce qui concerne le casting. Au début de la production, lorsque le film était en développement chez Orion Pictures avant d’être vendu à Paramount, les chefs de studio faisaient pression pour que Cher joue Morticia. Cependant, Sonnenfeld est resté fidèle à ses armes avec Anjelica Huston, la jetant à ses côtés Raul Julia comme Gomez pour à peu près la même raison.

« Je sentais que l’IP, qui était les dessins de Charles Addams, allait être notre argument de vente. Pendant un certain temps, Orion voulait vraiment que Cher joue Morticia. Je ne me souviens pas qui ils voulaient pour Gomez. Mais je sentais que nous vraiment avait besoin de deux très bons acteurs. Gomez et Raul avaient tous les deux un véritable amour de la vie et rien ne pouvait les rendre tristes. Et Anjelica était parfaite pour ce rôle. Parce que c’était Orion, ils nous ont laissé faire ces choix. «

Tandis que Raul Julie et Angélica Huston sont en effet parfaits pour ces rôles, ce qui importait le plus était que les deux avaient une chimie incroyable ensemble. C’est en fait leur histoire d’amour qui a contribué à attirer Sonnenfeld vers le projet en premier lieu. Il aime aussi le message « pro-famille » du film, insistant sur le fait que la famille est très fonctionnelle même si elle est un peu excentrique. Comme le dit Sonnenfeld :

« L’une des choses que j’aime dans ce film, c’est à quel point il est romantique. C’est aussi très pro-famille. Chaque critique écrirait » C’est la famille la plus dysfonctionnelle « . En fait, non. C’est une famille très fonctionnelle. Les parents aiment leurs enfants. Les enfants aiment leurs parents. Les parents laissent les enfants tranquilles pour qu’ils puissent grandir et apprendre. »

Dans l’interview, Barry Sonnenfeld semble également mettre fin aux rumeurs selon lesquelles Kim Basinger et Anthony Hopkins auraient également l’œil pour les rôles de Morticia et d’Oncle Fester, respectivement. Sonnenfeld n’a aucune connaissance de ce qui se passe, et il était à bord du projet avant même qu’il n’ait eu son feu vert. Il révèle cependant que Tim Burton et Terry Gilliam ont tous deux refusé de réaliser le film avant que l’offre ne lui soit envoyée.

En commémoration du 30e anniversaire du film, La famille Addams obtient une nouvelle version sur 4K UHD. Il présente des images étendues et est étiqueté comme ayant « plus de mamushka » en raison de sa scène de danse plus longue mettant en vedette Raul Julia et Christopher Lloyd. Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview sur Variety.

