«  The New Mutants  »: Un cauchemar de super-héros adolescent puissant mais irrégulier arrive à Disney + qui méritait plus de chance

Il est inévitable d’avoir pitié de «The New Mutants», qui arrive aujourd’hui à Disney +. Malgré leur problèmes notables, tous clairement dérivés d’une production très longue et ayant été créée dans la pire année possible, il y a à la base le potentiel d’être un film mutant différent et cela aurait pu ouvrir plusieurs voies narratives pour la franchise. Mais il n’a pas été aussi chanceux qu’il le méritait.

Résumant une histoire mille fois racontée auparavant, les premières bandes-annonces de « Les nouveaux mutants » datent de 2017 et Ils sont, à tous égards, typiques d’un film d’horreur, qui est spirituellement proche du film de Josh Boone. En fait, à cette époque, cela rappelait plus que jamais un adolescent classique avec des pouvoirs enfermés contre leur volonté: « Un cauchemar sur Elm Street 3 », débordant de clairs hochements de tête aux bandes dessinées mutantes de Marvel.

Rien d’étrange si l’on considère quelle est la base de « Les nouveaux mutants »: la première étape de la bande dessinée, qui publie en 1984 sa saga la plus célèbre, écrite par Chris Claremont et dessinée par Bill Sienkiewicz: celle de l’ours mystique, dans laquelle un membre du groupe, le cheyenne Danielle Moonstar (Mirage), a de terribles visions avec un ours monstrueux qui a assassiné ses parents. Dans le film, Anya Taylor-Joy est Magik, Maisie Williams est Wolfsbane, Henry Zaga est Sunspot, Charlie Heaton est Cannonball et Blu Hunt est Mirage.

Mais en post-production sur le film, les idées les plus terrifiantes ont été coupées pour adoucir le ton, une approche qui a de nouveau changé pour revenir à ses origines macabres lorsque le teaser a été montré accompagnant « It » et a été remarquablement bien accueilli. Malheureusement, il a été retardé d’un an pour ne pas coïncider avec «Deadpool 2». Ensuite, ne pas le faire avec «Dark Phoenix». Plus tard, Fox a été acquis par Disney. Le robinet budgétaire a été coupé pour en faire quelques reshoots qui aurait accentué le composant terrifiant, et en plus … les acteurs avaient grandi.

Une épopée mutante désastreuse

Tous ces changements, ces « mutations » se reflètent dans un film qui a du mal à trouver un ton cohérent. Nous avons perdu l’atmosphère de terreur rêveuse et suffocante qu’indiquaient les premiers teasers, mais bien sûr, nous sommes également loin d’être un film de super-héros normal. Nous continuons à avoir des tempêtes cauchemardesques, comme la vision de Sunspot de son ex ressuscité ou les visions obsédantes de Magik, mais en tout cas elles semblent tourner à mi-régime pour ne pas être aussi terrifiant.

Il y a des éléments dans «The New Mutants» qui, cependant, brillent avec une certaine personnalité. Le principal, la bonne chimie entre les personnages: La romance entre Hunt et Williams dégage une candeur de découverte adolescente très intéressanteMais tous ces aspects notables, tels que le traumatisme de Cannonball ou la brutalité du concept derrière l’ours mystique sont isolés et non liés les uns aux autres. Le cas le plus gaspillé est celui de Magik, un merveilleux Taylor-Joy qui, en tant que personnage, est plus intéressant que le personnage principal, mais dont il reste encore plus de questions. De quoi s’agit-il?

Il est clair que « The New Mutants » n’aurait été qu’un point de départ pour une saga, comme le montre L’intention déclarée (et finalement contrecarrée) de Boone d’amener l’extraterrestre Warlock dans de futures suites (et, on suppose, le mémorable Longshot). Mais, au final, nous avons ce film un peu sans âme, avec de bonnes idées et un rythme irrégulier, et qui caille plus avec son concept d’horreur de super-héros adolescent qu’avec ses propres valeurs authentiques. Malgré l’imagerie sporadiquement puissante.

En fin de compte, la chose est comme un croisement entre « Le club des cinq » et « Buffy contre les vampires » (deux icônes de la culture l’adolescence auquel le film jette des clins d’œil explicites), et c’est là que réside la clé de son charme et de son échec. ‘Les nouveaux mutants’ n’a jamais voulu être un film de super-héros Marvel, mais plutôt un petit essai ludique sur l’amitié et la maturité. Depuis son approche dans Fox comme un autre film X-Men, son développement s’est heurté à des obstacles, mais à la fin, ce qu’il nous reste – et malgré ses problèmes – est un jouet cassé efficace sur la façon dont les films de super-héros n’ont pas à quoi être la même chose encore et encore.