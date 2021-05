Les coprésidents du Gala du Met 2021 incluent Timothée Chalamet et Amanda Gorman

Samsung QE50LS03A The Frame 55" TV UHD 4K 2021

◥ Capteur de luminosité et de présence ◥ Accroche murale ultra fine incluse ◥ Compatible Bixty, Amazon, Google assistant, AirPlay2 Design d'un véritable cadre The Frame transforme votre intérieur The Frame est conçu pour transformer votre téléviseur en une œuvre d'art élégamment encadrée, qui met en valeur votre intérieur et exprime votre style. S'adapte à votre style Cadre personnalisable Votre cadre, votre couleur. Trouvez ce qui convient parfaitement à vos goûts en choisissant parmi les couleurs noir, noyer, chêne et blanc. En veille affichez une œuvre d'art Mode Art Découvrez une façon moderne d'afficher vos œuvres d'art, que ce soit des œuvres d'art de renommée mondiale ou vos propres photos personnelles. Allumé, c'est un téléviseur d'exception. En veille, c'est une œuvre d'art. Technologie QLED, une qualité d'image exceptionnelle 100% Volume Couleur Vos yeux méritent une meilleure qualité d'image et de belles couleurs. Avec la technologie Quantum Dot de Samsung, The Frame 2020 tient ses promesses. Il restitue 100% du volume colorimétrique* pour offrir des couleurs encore plus réalistes, peu importe que la scène soit claire ou sombre. Accrochez-le comme un tableau Accroche murale ultra-fine Installer The Frame est simple et rapide, vous pouvez l'incliner sur les côtés, en avant ou en arrière pour un meilleur visionnage. Beau sous tous les angles, il s'intègre parfaitement à votre intérieur. Gardez un espace épuré Câble unique, connexion invisible Profitez pleinement de votre intérieur. Avec un seul câble de 5 mètres, pratiquement invisible, connectez tous vos appareils sans une jungle de fils au boitier One Connect. S'adapte à votre intérieur Personnalisez votre TV Pensez différemment. Plusieurs options s'offrent à vous pour installer votre TV où vous le souhaitez, sans contrainte Des galeries de renommée mondiale à portée de main Art Store Découvrez une large collection d'œuvres d'art avec l'Art Store(*). La souscription mensuelle vous donne accès à une exceptionnelle collection d'œuvres(**) et de photographies, du style classique au style contemporain. De l'art, rien que pour vous Auto Curation The Frame vous recommande des œuvres d'art en fonction de ce que vous regardez et de ce que vous aimez. Il vous informe des nouveautés et des œuvres les plus populaires. Sélectionnez vos œuvres favorites Favoris Créez votre propre galerie personnalisée en sélectionnant vos œuvres d'art préférées dans les différentes collections. Encadrez vos plus beaux moments. Ma Collection En tout simplicité, téléchargez et exposez vos propres photos. Transférez les simplement sur The Frame via votre Smartphone ou via une clé USB. Ajoutez des filtres artistiques à vos photos. Filtres Transformez vos œuvres personnelles en tableau de maitre. Personnalisez vos œuvres Plusieurs dispositions et couleurs Personnalisez facilement la présentation des œuvres sur The Frame. Choisissez parmi 7 dispositions et 10 couleurs d'encadrement pour mettre en valeur vos...