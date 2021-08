Markie Post meurt, la star de Night Court avait 70 ans

actrice vétéran Markie Post de Cour de nuit la célébrité est passée. Parallèlement à son rôle marquant dans Cour de nuit comme Christine Sullivan, Post était également connue pour ses rôles dans les émissions de télévision Le gars qui tombe à pic et Coeurs en feu. Il y a près de quatre ans, l’actrice a reçu un diagnostic de cancer et elle a perdu sa bataille contre la maladie samedi. Son décès a été confirmé par son manager, Ellen Lubin Sanitsky. Post avait 70 ans.

« Mais pour nous, notre fierté est de savoir qui elle était en plus d’agir; une personne qui a fait des gâteaux élaborés pour des amis, cousu des rideaux pour les premiers appartements et nous a montré comment être gentil, aimant et indulgent dans un monde souvent dur », a déclaré Post. a déclaré sa famille dans un communiqué.

Née le 4 novembre 1950, Post a fait ses débuts dans le show business en travaillant sur divers jeux télévisés comme Fraction de seconde, Osez doublement, et Carte Requins. Elle a fait ses débuts à la télévision en 1979 avec un rôle dans Frites, suivi de parties dans d’autres émissions populaires de l’époque comme Barnabé Jones, L’incroyable Hulk, et Buck Rogers au 25ème siècle. Elle est également apparue dans les années 1981 Guerres de gangsters avec ses débuts sur grand écran, bien qu’elle se soit principalement concentrée sur le travail à la télévision au cours des années suivantes.

Dans son rôle le plus connu, Post a joué le rôle de la défenseure publique Christine Sullivan dans la série à succès NBC Cour de nuit, rejoignant la série dans sa deuxième saison et restant pendant le reste de sa diffusion. Honnêtement, Christine s’affrontait constamment et échappait aux avances de Dan Fielding de John Larroquette dans la série. Le personnage de Post a également servi d’intérêt amoureux pour le juge Harry Stone, dont l’acteur Harry Anderson est décédé en 2018. En 2008, Post, Anderson et leur co-star Charlie Robinson sont apparus comme eux-mêmes dans un épisode de 30 Rocher. Charlie Robinson est décédé le mois dernier à l’âge de 75 ans.

Post était également un joueur fréquent dans les jeux télévisés de célébrités, apparaissant dans des émissions comme La pyramide à 10 000 €, Super mot de passe, et Places d’Hollywood. Elle a également eu des rôles principaux dans Le gars qui tombe à pic et Coeurs en feu. Ses nombreux autres crédits sur petit écran incluent Les chroniques des gangsters, Le plus grand héros américain, Le bateau de l’amour, L’équipe A, Homme étrange, Gommages, et PD de Chicago. Pour son rôle de voix de June Darby dans la série animée Prime des transformeurs, Post a été nominé pour le prix Behind the Voice Actors du meilleur ensemble vocal dans une série télévisée.

Même en luttant contre sa maladie, Post a insisté pour travailler comme « travail secondaire ». Ces dernières années, elle a entrepris des projets comme les films de vacances à vie Réservations de Noël et Quatre Noëls et un mariage, la série ABC Les enfants vont bien, et l’émission Netflix Régime Santa Clarita. Son dernier rôle était celui de la maman de Joanna dans un épisode de la série Netflix Bande sonore qui a été créée sur le service de streaming en 2019.

Les survivants de Post incluent son mari, l’écrivain Michael A. Ross; les filles Kate Armstrong Ross et Daisy Schoenborn ; gendre Bryce Schoenborn; et une petite-fille de cinq mois. La famille travaille actuellement sur les plans d’un mémorial. Nous leur présentons nos condoléances en ce moment. Puisse-t-elle reposer en paix. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Avis de décès