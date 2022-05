Entrevías: quand est la première de la saison 2 sur Netflix

in

Netflix

Entrevías fait partie des hits du mois sur Netflix, mais son public s’interroge déjà sur la suite de la série sur la plateforme. Quand la saison 2 sera-t-elle disponible ?

© TélécincoEntrevías: quand la saison 2 est-elle diffusée sur Netflix.

le service de streaming Netflix continue d’élargir son catalogue international et l’Espagne a été choisie une fois de plus comme le pays préféré des abonnés avec entrevías. Cette série a été ajoutée au catalogue de contenu le 20 mai et fait déjà fureur puisqu’elle fait partie des principaux classements d’audience à travers le monde, mais ses fans s’interrogent déjà sur la saison 2. Quand sera-t-il disponible?

La première chose que vous devez savoir sur ce thriller créé par David Bermejo est qu’il a été un véritable succès à la télévision via le réseau Telecinco lors de sa première diffusion en février de cette année, étant une rareté si l’on tient compte du fait que le format d’être en attente dans un moment propre à la semaine semble dépassé. Cependant, il a également choisi d’atteindre la plate-forme et confirme qu’il est l’une des grandes fictions hispaniques de l’année.

L’histoire tourne autour Tirso Abantos, un ancien militaire qui vit dans le quartier d’Entrevías, corrompu par la drogue et la violence constante. Pour des raisons familiales, vous devez vous occuper de votre petite-fille Irène, 17 ans, mais elle n’est pas contente de sa vie et tente de s’enfuir avec son petit ami, mais pour survivre, ils doivent se plonger dans le trafic de drogue, mais rien ne se passe comme prévu. Pour cette raison, vous devrez demander l’aide de votre grand-père.

ce spectacle espagnol a déjà un deuxième volet filmé et diffusé sur le marché local, obtenant une audience moyenne de 1 600 000 millions de téléspectateurs. Pour les épisodes suivants, il présentait le même casting principal composé de José Coronado (Tirso Abantos), Luis Zahera (Ezequiel Fandino), Nona Sobo (Irène Sanchez Abantos) et Philippe Londres (Nelson Gutiérrez).

+Quand arrive la saison 2 d’Entrevías sur Netflix ?

Comme la première partie, la seconde comporte un total de 8 chapitres. Le dernier est arrivé sur Telecinco le 17 mai, trois jours avant l’arrivée de la série sur Netflix. Pour le moment, une date de première de la saison 2 n’a pas été officialisée sur la plateforme, mais compte tenu des temps et de l’impact qu’elle a généré, il ne faudra pas longtemps pour lancer les épisodes suivants.

