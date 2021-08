Maison Gucci : la famille voit d’un mauvais œil le film de Lady Gaga

La famille Gucci il sait tout sur le pouvoir, l’argent, la trahison et la mort. L’histoire de ce patronyme est bien connue comme l’issue tragique du meurtre de Maurizio gucci commandé par sa femme Patrizia Reggiani. Une nouvelle qui a choqué le monde et qui est aujourd’hui le moteur d’un projet à Hollywood qui cherche à explorer les relations au sein d’un groupe de personnes qui avaient tout.

Ridley Scott est le cinéaste en charge de ce film qui promet beaucoup de polémique. Parmi ses protagonistes figurent Lady Gaga, Al Pacino et Jared Leto. Tous ont été critiqués d’une manière ou d’une autre par des membres de la famille Gucci. « Nous sommes très déçus », étaient les déclarations de la famille après la présentation de la bande-annonce du film.

Les Gucci sont déçus du film qui les met en scène







« Ils volent l’identité d’une famille à des fins lucratives, pour augmenter les revenus du système hollywoodien. Notre famille a une identité, une vie privée. Nous pouvons parler de tout, mais il y a une frontière qui ne peut pas être franchie. »Le cousin de Maurizio dit en détresse, Patricia Gucci. Tout indique que cet avis est partagé par ses proches qui ne soutiennent pas le film qui dépeint son histoire récente.

Patricia aurait tenté de communiquer avec la femme de Ridley Scott et producteur du film, Giannina Facio, mais n’a reçu aucune réponse. La femme du réalisateur n’est pas étrangère à la famille Gucci, car par le passé il s’est entretenu avec eux à l’occasion d’un autre projet centré sur le patronyme qui a tant de poids dans le monde de la mode.

Les caractérisations de Al Pacino Oui Jared Leto ils ont offensé la famille. Le premier personnifie Aldo Gucci. Dit Patrizia : « Mon grand-père était un très bel homme, comme tous les Gucci. Très grand, aux yeux bleus et élégant. Il est joué par Al Pacino qui n’est pas grand et lui montre gros, petit, pattes et moche. Honteux ! Ce n’est pas du tout Comme lui. «

Sur l’impressionnante transformation de l’acteur Jared Leto Quoi Paul Gucci, Patrizia n’a pas eu de bons mots à ce sujet : « Horrible ! J’ai été offensé. » D’un autre côté, la famille a souligné qu’elle déciderait « quelles actions à prendre après avoir regardé le film ». Finalement, Patrizia Reggiani elle était en colère parce que Lady Gaga il l’a interprétée sans la connaître auparavant. Le film sortira en novembre prochain.