Disney+ : ce sont les films et séries qui arrivent en février

Comme chaque mois Disney+ renouvelle sa liste de films et de séries pour captiver le public avec ses histoires et pouvoir mener le classement des plateformes de streaming. De Spoiler, nous vous disons toutes les premières à venir ce mois-ci :

Film :

« Ron est terrifiant »

Première : mercredi 16 février

Synopsis officiel :

« Ron da Error de 20th Century Studios and Locksmith Animation, est l’histoire de Barney, un lycéen timide, et de Ron, son nouvel appareil numérique connecté qui marche et parle, créé pour devenir son nouveau meilleur ami. Les dysfonctionnements hilarants de Ron à l’ère des médias sociaux les lancent ensemble dans un voyage rempli d’action alors que le garçon et le robot acceptent le merveilleux désordre de la véritable amitié. »

Le film présente les voix en anglais de Zach Galifianakis (Un voyage dans le temps), Jack Dylan Grazer (Shazam !), Olivia Colman (La Couronne), Ed Helms (Le Bureau), Justice Smith (Jurassic World : Fallen Kingdom), Rob Delaney (Deadpool 2), Kylie Cantrall (Gabby Duran: Babysitting Aliens), Ricardo Hurtado (The Goldbergs), Marcus Scribner (Black-ish) et Thomas Barbusca (Tchad).

déchiré

Premières : vendredi 4 février

Synopsis officiel :

« Le 5 octobre 1999, Alex est décédé tragiquement avec son collègue alpiniste et caméraman David Bridges après avoir été pris au dépourvu par une avalanche sur les pentes du mont Shishapangma au Tibet. Le meilleur ami d’Alex et alpiniste de renom, Conrad Anker, qui était avec eux, a miraculeusement survécu à l’avalanche. Après la tragédie, la veuve d’Anker et d’Alex, Jennifer, est tombée amoureuse et s’est mariée, Anker l’aidant à élever les trois enfants du couple.

En 2016, 17 ans après leur mort, les corps de Lowe et Bridge ont été découverts et la famille de Lowe s’est rendue dans les montagnes reculées de l’Himalaya pour récupérer les restes des deux hommes. Dans ce documentaire puissant et émouvant, le réalisateur Max Lowe examine les sentiments enfouis depuis longtemps que la découverte des corps a fait remonter à la surface pour lui et sa famille.

Combinant des images d’archives des aventures captivantes d’Alex, des vidéos personnelles révélatrices et des entretiens émouvants avec Jennifer, Sam, Isaac et Conrad, Lowe remet en question les vieux mythes familiaux et remet en question ses propres croyances alors qu’il examine en profondeur la parentalité. , amour, perte et résistance, avec en toile de fond le monde dangereux et risqué de l’alpinisme professionnel ».

Black Pink, le film

synopsis officiel

« Le groupe international de K-pop mondialement aimé BLACKPINK célèbre le 5e anniversaire de ses débuts avec la sortie du film Blackpink, c’est aussi un cadeau spécial pour BLINK, ainsi surnommé les fans du groupe BLACKPINK, pour raviver de vieux souvenirs et profiter des performances passionnées dans l’esprit festif.

Certaines séquences ou schémas de lumières clignotantes peuvent affecter les spectateurs photosensibles. »

Monsieur Lien

Première : vendredi 18 février

synopsis officiel

« Sir Lionel Frost est un brave enquêteur de mythes et de monstres qui décide de se rendre dans le Pacifique Nord-Ouest des États-Unis pour prouver l’existence du chaînon manquant. Le nom de cette créature est M. Link, et c’est une espèce en voie de disparition ; Sir Lionel est le seul homme qui puisse l’aider. Ensemble, ils se lancent dans une odyssée intrépide à travers le monde pour retrouver les parents éloignés de Link. »

Le merveilleux hiver de Mickey Mouse

Première : vendredi 18 février

Synopsis officiel

« Les merveilles de la saison hivernale emmènent Mickey et ses amis dans un voyage à travers ces trois bandes dessinées magiques. »

Talents cachés

Première : vendredi 25 février

Synopsis officiel

« L’incroyable histoire vraie de Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) et Mary Jackson (Janelle Monae), brillantes femmes afro-américaines qui ont travaillé à la NASA, qui ont été les cerveaux derrière l’une des plus grandes opérations dans l’histoire : la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Ces femmes ont traversé tous les genres, races et carrières avec leur génie et leur désir de rêver grand, au-delà de tout ce que la race humaine avait accompli auparavant, et cela les a fermement placées dans l’histoire en tant que véritables héroïnes américaines.

Séries

La famille fière : plus grande et meilleure

Première : mercredi 23 février

synopsis officiel

« Dans la suite de la série acclamée viennent les aventures et les malheurs de Penny Proud, 14 ans, et de sa famille alors qu’ils naviguent dans la vie moderne. Les années 2020 offrent une nouvelle carrière à sa maman (Trudy), de grands rêves à son papa (Oscar) et de nouveaux défis à Penny. Parmi eux, on retrouvera une voisine peu sociable qui pense avoir beaucoup à lui apprendre et le harcèlement de personnalités sur les réseaux sociaux qui cherchent à faire de l’ombre à ses hormones adolescentes.

livre de boba fett

Mercredi 9 février – Finale de la saison

synopsis officiel

« Le Boba Fett Book, une aventure passionnante de Star Wars, commence avec le légendaire chasseur de primes Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand naviguant à travers le côté criminel de la galaxie jusqu’aux sables de Tatooine pour réclamer leur droit au territoire qu’ils avaient l’habitude de régner. Jabba le Hutt et son syndicat du crime. »

Marvel Studios United

faire de l’oeil de faucon

Première : mercredi 9 février

Marvel Studios United est une série documentaire Disney + relatant la création de nouveaux spectacles et films Marvel Studios. Au fil de ses épisodes, il voyage dans les coulisses de productions telles que WandaVision, Falcon and the Winter Soldier. Les créateurs et acteurs détaillent l’origine des productions et partagent des images exclusives du plateau d’enregistrement. Marvel Studios United est un regard complet et immersif sur la prochaine phase de l’univers cinématographique Marvel.

