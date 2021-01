Marvel’s WandaVision – Tout ce que vous devez savoir pour lancer la série sur Disney +!

Disney + annonce avec Marvel’s WandaVision la première série de la Univers cinématographique Marvel à. Le fournisseur de streaming envoie la nouvelle série avec les deux populaires Avengers Wanda alias Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) comme Début de la phase 4 du MCU au début, de nombreuses autres séries et films suivront dans les prochaines années.

Quand la série Marvel WandaVision commence-t-elle sur Disney +?

WandaVision devait initialement être lancé fin 2020, mais la date de sortie a été reportée en raison de la crise Corona: la nouvelle date est le 15 janvier 2021 sur Disney +

La première saison de la série comprend 9 épisodes et apparaît – comme d’habitude avec le service de streaming – avec un nouvel épisode chaque semaine. Le dernier épisode sera disponible le 5 mars.

Détails de la première histoire sur WandaVision

L’intrigue de la série avec Elizabeth Olsen comme Wanda aka Scarlet Witch et Paul Bettany comme vision est encore largement top secret. Le premier publié Bande annonce cependant, donnez une première impression, quoique dérangeante. Donc rien ne semble être ce qu’il semble être. Plutôt, ils en promettent un Voyagez dans l’espace et le temps – que ce soit la réalité ou l’illusion.

Wanda et Vision mènent donc une vie de famille heureuse en amoureux – y compris la sienne deux enfants – les jumeauxce qui soulève quelques questions et spéculations. De plus, les scènes présentées sont conçues comme celles d’une sitcom classique des années 1950 aux années 1970, qui montrent à plusieurs reprises des troubles de la perception. Il introduit également de nouveaux personnages qui semblent être une menace fantôme – et peut-être même mettre le monde en danger.

Quand la série WandaVision joue-t-elle dans la chronologie MCU

La série apparaît après « Avengers: Endgame », mais il n’est pas encore révélé si elle se déroule également après les événements du film. Ce qui est plus intéressant est le fait que le héros Marvel Vision, comme on le sait, a béni le temporel dans « Avengers: Infinity War ».

Puisque Wanda a la capacité de changer la réalité, elle aurait pu construire son propre monde fantastique avec sa grande vision d’amour dans la série – jusqu’à ce qu’elle soit rattrapée par la réalité froide et menaçante.

Première line-up pour WandaVision

La série réunit à nouveau Elizabeth Olsen en tant que Wanda alias Scarlet Witch et Paul Bettany en tant que vision des films MCU. Il y a aussi une réunion avec Kat Dennings comme Darcy Lewis des films « Thor » aussi Randall Park en tant qu’agent Jimmy Woo de « Ant-Man ».

Les nouveaux ajouts incluent:

Teyonah Parris comme Monica Rambeau , Fille du pilote de l’armée de l’air Maria Rambeau et bonne amie de Carol Danvers aka Capitaine Marvel

, Fille du pilote de l’armée de l’air Maria Rambeau et bonne amie de Carol Danvers aka Kathryn Hahn comme Agnès

Debra Jo Rupp comme Mme Heart

Fred Melamed comme Arthur Heart

Nouvelle bande-annonce pour WandaVision

Quelques semaines avant le début de la série, une nouvelle bande-annonce est sortie, qui, semblable à la première bande-annonce, montre la vie idyllique du couple et de leurs voisins un peu trop curieux. De plus, de nouveaux personnages apparaissent pour la première fois, qui ne sont pas encore décrits plus en détail – et représentent probablement une menace pour les deux héros Marvel et le monde entier.