Margot Robbie a pris 3 clichés de Tequila avant de tourner une scène «  Loup de Wall Street  »

L’actrice acclamée Margot Robbie était autrefois une habituée du feuilleton australien jusqu’à ce qu’elle déménage à Hollywood et devienne une star.

Son premier film à succès était avec le réalisateur Martin Scorsese dans le loup de Wall Street, où elle a joué la deuxième épouse de Jordan Belfort, représentée par Leonardo DiCaprio.

On lui a demandé de faire des choses qu’elle n’avait jamais faites auparavant, mais elle a tout pris dans la foulée, avec un peu d’aide d’une bouteille de tequila. Robbie est maintenant un incontournable de l’industrie du divertissement et n’a pas peur de relever un défi.

Margot Robbie allait toujours être une star

Selon IMDb, Robbie est né et a grandi sur la Gold Coast de l’Australie, l’actrice de 30 ans est devenue célèbre en Le loup de Wall Street. Elle a été nominée par MTV en 2013 pour un Breakthrough Performance Movie Award pour son rôle de Naomi Lapaglia dans le film nominé aux Oscars.

Ne voulant pas être connue comme une bombe blonde qui ne pouvait représenter que des personnages avec du sex-appeal, elle a décidé d’assumer plusieurs rôles divers. Elle a canalisé Sharon Tate dans Il était une fois à Hollywood et est apparu aux côtés de Will Smith dans Concentrer.

Robbie a joué Jane Porter dans La légende de Tarzan, et en 2017 a été nominée pour un Golden Globe de la meilleure actrice pour son rôle dans Moi, Tonya.

La tatoueuse en herbe et fille de ferme autoproclamée s’est entraînée pendant six mois pour se préparer à son rôle le plus connu de Harley Quinn dans le blockbuster de 2016 Suicide Squad. En 2020, elle a porté la suite Oiseaux de proie.

Élue «Yeux les plus sexy» par Victoria’s Secret, l’actrice a plusieurs projets à venir, dont Sirènes de Gotham City et un projet Joker / Harley Quinn sans titre.

« Le loup de Wall Street » a eu des scènes difficiles

Pendant le tournage de Le loup de Wall Street, Robbie avait besoin de se tenir complètement nu sur une porte. Comme c’était l’une des premières scènes qu’elle a filmées avec Scorsese, ses nerfs l’ont emporté.

Selon Her Moments, elle aurait pu tourner la scène en peignoir, mais l’actrice a insisté pour rester nue. Elle a estimé que le personnage n’aurait pas eu de problème à se tenir devant tout le monde nu, et elle voulait être fidèle à son rôle.

Comment Margot Robbie a calmé ses nerfs pour la scène infâme

Robbie savait qu’elle allait devoir trouver le courage de réussir la tristement célèbre scène racée. Elle a dit au New York Times, «Je suis venu travailler ce matin-là, et je tremblais, tellement effrayé, comme ‘Je ne peux pas faire ça.’ ‘

Bien qu’il soit neuf heures du matin, un membre d’équipage non identifié a senti la tension sur le plateau et lui a tendu un flacon de tequila. Robbie a dit,

«J’ai fait trois plans de tequila, puis j’ai enlevé mes vêtements et j’ai fait la scène, et ça allait. Cela a vraiment aidé à empêcher mes mains de trembler et m’a donné un petit regain de confiance.

Robbie a conclu de manière hilarante son entretien avec Le New York Times en disant: « Acting 101: trois coups de tequila, et tout ira bien. »