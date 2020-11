Hou la la! 17 films avec Owen Wilson pour votre watchlist

Au cours de leur carrière, certaines stars de cinéma s’habituent aux tiques, qui deviennent alors des marques de fabrique: Tom Cruise court constamment sur l’écran, Samuel L. Jackson aime jurer pour sa vie (« Motherf *** er! ») – et Owen Wilson? Il dit « wow » au moins une fois dans presque tous ses films. Si vous voulez le vérifier, vous devez parcourir la liste suivante des films les plus populaires d’Owen Wilson.

« Shang-High Noon » et « Shanghai Knights »

Année de publication: 2000 et 2003

Prenez Jackie Chan et Owen Wilson pour un film sur un duo de copains inégal qui se déroule au 19e siècle. Le résultat? Un western d’action de kung-fu divertissant avec beaucoup de jeux de mots.

Le premier film se déroule en 1881. La princesse chinoise Pei Pei (Lucy Liu) tombe entre les griffes du méchant Lo Fung et est enlevée en Amérique. Le garde impérial Chon Wang (Chang) veut les ramener à tout prix. Dans le Far West dur, il doit faire face aux Indiens et aux chasseurs de primes – et rencontre le coquin Roy (Wilson).

Dans la suite « Shanghai Knights », l’étrange duo Chon Wang et Roy finit par se retrouver à Londres victorienne, où ils sont censés retrouver le sceau impérial volé.

« Les Tenenbaums royaux »

Année d’édition: 2001

Quiconque dit Wes Anderson doit dire Owen Wilson: Avec « Durchgeknallt » (1996), le premier long métrage du réalisateur, Wilson obtient également son premier grand rôle au cinéma. À ce jour, l’acteur est apparu dans un total de six films de Wes Anderson, le numéro sept étant ajouté en 2021 avec « The French Dispatch ». Wilson soutient également le réalisateur en tant que co-scénariste sur ses trois premières productions.

La famille Tenenbaum est au centre de « The Royal Tenenbaums ». 22 ans après que Royal Tenenbaum (Gene Hackman) ait quitté sa femme et ses trois enfants prodiges, il veut se réconcilier avec sa famille. Afin de réunir le gang excentrique et brisé sous un même toit, le père anti-modèle se protège rapidement contre une maladie incurable. Pardonné et oublié est encore loin des Tenenbaums …

« Zoolander »

Année d’édition: 2001

Dans la comédie Fremdschäm par excellence avec Ben Stiller dans le rôle-titre, Owen Wilson incarne le mannequin Hansel, qui est en passe de dépasser Derek « Blue Steel » Zoolander. Pour aggraver les choses, les dirigeants de l’industrie de la mode prévoient d’utiliser le simple Zoolander comme une arme: en utilisant le lavage de cerveau, ils veulent lui faire démolir le Premier ministre de Malaisie.

En accord avec le thème de la mode, le rôle de Hansel Wilson est en fait adapté au corps: Stiller écrit le rôle spécialement pour ses collègues acteurs (via IMDb).

« Les plongeurs en haute mer »

Année d’édition: 2004

Le prochain film de Wes Anderson sur notre liste: Cette fois, Owen Wilson est le fils de Bill Murray dans le film. Également à bord: Cate Blanchett, Willem Dafoe et Jeff Goldblum.

Et c’est de ça qu’il s’agit: le réalisateur de documentaires Steve Zissou (Murray) rassemble un groupe bizarre pour sa dernière expédition: il veut chasser le requin jaguar avec son sous-marin, qui a son partenaire sur la conscience. C’est juste stupide que Steve, en plus de beaucoup de petits et grands problèmes, interfère également avec son rival constant Alistair Hennessey (Goldblum).

« Starsky et Hutch »

Année d’édition: 2004

Trois ans après « Zoolander », Ben Stiller et Owen Wilson tentent leur prochain projet de comédie avec « Starsky & Hutch ». Sur la base de la série télévisée du même nom des années 1970, les deux stars jouent deux flics fondamentalement différents qui deviennent involontairement partenaires. Ensemble, le duo doit arrêter un trafiquant de drogue sans scrupules.

Le film de Todd Phillips s’est avéré extrêmement idiot, mais le rappeur Snoop Dogg en tant que gangster éblouissant Huggy Bear est un véritable moment fort.

« The Wedding Crashers »

Année d’édition: 2005

La comédie romantique mettant en vedette Owen Wilson et Vince Vaughn est devenue une attraction internationale en 2005: avec un petit budget de 40 millions de dollars américains, le film a rapporté plus de 288 millions de dollars dans le monde (via Box Office Mojo). Depuis lors, on parle encore et encore d’une suite – actuellement, pour la première fois, on parle « sérieusement » d’une suite, comme le confirme Vaughn lui-même!

Dans la première partie, les deux avocats spécialisés en divorce John Beckwith (Wilson) et Jeremy Gray (Vaughn) se mêlent régulièrement aux invités lors de mariages d’étrangers afin de séduire l’une ou l’autre demoiselle d’honneur. Cela fonctionne bien – jusqu’à ce qu’ils tombent amoureux de deux de leurs conquêtes.

« Moi, toi et l’autre »

Année d’édition: 2006

Les comédies sont faciles pour lui: aux côtés de Matt Dillon et Kate Hudson, Owen Wilson incarne l’adorable trublion de ce film. Le trio avait presque l’air très différent, avec Rachel McAdams (« Like a Single Day ») et Ewan McGregor (« Doctor Sleeps Awakening ») également considérés comme des acteurs pour les rôles de Dillon et Hudson (via IMDb).

« Moi, toi et l’autre » parle des jeunes mariés Molly (Hudson) et Carl Peterson (Dillon), dont la vie est bouleversée lorsque Carl rejoint temporairement son ami d’enfance complètement chaotique, Randy Dupree (Wilson) les prend.

Films « Nuit au musée »

Année de publication: 2006, 2009, 2014

Ben Stiller et Owen Wilson – tais-toi, le douzième. Bon, certes, la première partie « Nuit au musée » est « seulement » le huitième film conjoint de l’équipe de comédie. Robin Williams et Rami Malek co-stars également dans la comédie. Deux suites suivent.

La série se concentre sur l’échec de Larry (Stiller), qui accepte un poste de veilleur de nuit au Museum of Natural History de New York. Ce qu’il ne sait pas: tous les soirs, toutes les expositions du musée prennent vie – et ce n’est pas si facile de contrôler les hommes des cavernes, T-rex et Cie!

«Darjeeling Limited»

Année d’édition: 2007

La prochaine mission du réalisateur Wes Anderson et encore une fois il y a beaucoup d’humour sec et des images aux couleurs vives.

« Darjeeling Limited » montre l’odyssée de trois frères américains à travers l’Inde. L’aîné méticuleux du trio, Francis (Wilson), a organisé le voyage et espère que lui et ses frères séparés se retrouveront pendant le voyage. Mais rien ne fonctionne comme il se doit.

« Minuit à Paris »

Année d’édition: 2011

Si nous devions voter pour le meilleur film d’Owen Wilson, « Midnight in Paris » serait juste au premier plan. Le film comique de Woody Allen est tout simplement imaginatif, drôle et beau à regarder. Au fait: dans ce film, Owen Wilson utilise sept fois son mot préféré « Wow » – n’hésitez pas à le compter!

Gil (Wilson) est un scénariste hollywoodien mais rêve d’une carrière d’écrivain. Lorsqu’il se rend à Paris avec sa fiancée gâtée Inez (Rachel McAdams) et ses parents conservateurs, de plus en plus de gouffres s’ouvrent entre le couple. Un peu plus tard, Gil erre seul dans le Paris nocturne – et se retrouve soudainement dans les années 1920.

« Prakti.com »

Année d’édition: 2013

Le réalisateur de « Night at the Museum » Shawn Levy dirige également le film Google avec Owen Wilson. Le cinéaste a même lui-même une brève apparition: il joue le rôle de l’employé agacé de Google qui se plaint de la conversation entre Nick (Wilson) et Dana (Rose Byrne) dans le coin nuit.

Le film parle de Billy (Vince Vaughn) et Nick, deux vendeurs à succès qui perdent leur emploi à l’improviste. Lors de la recherche d’un nouvel emploi, un stage chez le géant de l’internet Google semble être une belle opportunité pour le duo. Bien que les deux dans la quarantaine n’aient aucune idée de la technologie, ils se lancent toujours en compétition avec une foule d’étudiants ambitieux.

« Grand Budapest Hotel »

Année d’édition: 2014

Wes Anderson. Owen Wilson. Et plein d’autres grands noms: cette fois, Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Bill Murray, Willem Dafoe et Jeff Goldblum seront impliqués.

Gustave (Fiennes) est le concierge du légendaire Grand Budapest Hotel et lit chaque souhait de la bouche de ses clientes en particulier. Quand son amante, Madame D. (à peine reconnaissable: Tilda Swinton), qui a plus de 80 ans, donne sa vie dans des circonstances mystérieuses et que Gustave de tous les peuples hérite de sa précieuse peinture, il est soupçonné de meurtre.

« Vice inhérent – défauts naturels »

Année d’édition: 2014

« Inherent Vice » de Paul Thomas Anderson (« Magnolia ») est probablement le film policier le plus étrange que vous verrez jamais. Fondamentalement, il s’agit de l’enquêteur privé Doc (Joaquin Phoenix), qui est depuis longtemps impliqué dans une affaire impliquant un milliardaire disparu par l’intermédiaire de son ex-petite amie.

Cependant, ce n’est qu’une fraction de l’histoire. Et fondamentalement, l’histoire est complètement hors de propos dans ce film. Parce que ce qui est vraiment intéressant, c’est que « Inherent Vice » lui-même semble être une frénésie et le spectateur se perd de plus en plus dans de grandes images de stars brillamment performantes au cours du film.

« Merveille »

Année d’édition: 2017

Non, ce film avec Owen Wilson n’est pas une drôle de claque pour une fois. Au lieu de cela, « Wunder » est une histoire touchante sur l’intimidation et la marginalité – même si l’adaptation cinématographique du roman a parfois raté à peine la frontière avec le kitsch.

Owen Wilson incarne le père d’Auggie (Jacob Tremblay), 10 ans, qui préfère cacher son visage déformé sous un casque d’astronaute. Jusqu’à présent, le garçon intelligent a été scolarisé à la maison par sa mère (Julia Roberts), mais à partir de maintenant, il ira au collège. Pas un chemin facile pour Auggie, qui est victime d’intimidation pour être différent.

Perspectives: films à venir avec Owen Wilson