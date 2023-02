Cansu Dere et d’autres acteurs turcs sont-ils absents du séisme ?

Supplémentaire

La Turquie et la Syrie vivent l’une de leurs pires heures après le tremblement de terre qui a fait des milliers de morts. En parallèle, l’industrie du cinéma et de la télévision vit l’événement de près.

©GettyCansu Dere et d’autres acteurs turcs sont-ils absents du séisme ?

Lundi matin, un séisme de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie, causant plus de 11 000 décès officiellement notifiés à ce jour. Il s’agit de l’une des catastrophes les plus dévastatrices de ces dernières années, causant également de multiples dommages aux bâtiments et aux infrastructures. Face à cette nouvelle, une du cinéma et de la télévision lui a ouvert les bras pour envoyer une demande d’aide. De plus, les versions sur Internet ne cessent de tourner et on parle de pertes comme celle de Cansu Deremais c’est comme ça ?

Comme indiqué, plus de 13 millions de personnes dans dix provinces ont été touchées par le tremblement de terre. L’épicentre se trouvait à Kahramanmaraş, la ville où les vidéos de sauveteurs travaillant pour retrouver et sauver des vies sous les décombres deviennent le plus virales. Ce n’est pas un fait qu’il passe inaperçu dans la région et c’est pourquoi les stars locales se sont fait l’écho de la situation.

+ Cansu Dere et d’autres acteurs manquent à l’appel ?

La nouvelle du tremblement de terre en Turquie a suscité l’inquiétude mondiale et des commentaires sur certains acteurs ont rapidement circulé. Cansu Dereactrice de 42 ans reconnue pour Sila, Sadakatsiz, Ezel et Anne, entre autres séries, a été l’une des premières après une vidéo TikTok relatant sa mort. Cependant, nous devons vous dire que il n’y a pas de rapport officiel sur son statut, ni sur les autres acteurs turcs. Il s’agit donc d’une Fake News et des nouvelles sont attendues.

Ce qui a été révélé concernant les célébrités turques, c’est que certaines d’entre elles ont des proches touchés par la catastrophe naturelle. S’agissant d’un tremblement de terre dévastateur, il a généré d’énormes pertes, c’est pourquoi certains acteurs ont décidé d’aider financièrement leur peuple. Ceux qui ont envoyé de l’argent comprennent Kıvanç Tatlıtuğ, Mustafa Ceceli, Edis, Celil Nalçakan, Hakan-Derya Balta, İrem Derici, Aras Bulut İynemli et Burak Denizentre autres.

En revanche, un deuil national de 7 jours a été décrété et les diffusions de séries et émissions ont été suspendues, outre le fait que de nombreux plateaux d’enregistrement ont arrêté leurs tournages. Timour Savciprésident de l’Union professionnelle des producteurs de cinéma et de télévision, a déclaré : « D’abord, nous allons organiser l’aide financière. Nous sommes en contact permanent avec l’AFAD et l’AHBAP. Selon les informations provenant de l’AFAD et de l’AHBAP, elle apportera un soutien aux caravanes, aux groupes électrogènes et à l’aide alimentaire ».

