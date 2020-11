Margaret Atwood arrête astucieusement les transphobes dans les termes les plus simples

Margaret Atwood assiste à la NYWIFT Muse Awards 2019 au New York Hilton Midtown le 10 décembre 2019 à New York. (Lars Niki / Getty Images pour New York Women in Film & Television)

Margaret Atwood a fermé les transphobes partout avec une logique étonnante, expliquant clairement pourquoi tout le monde devrait reconnaître la validité des identités trans. À la suite des commentaires explosifs de JK Rowling sur les personnes trans, les droits des trans sont devenus un sujet souvent débattu dans les cercles littéraires britanniques – et Margaret Atwood a exprimé à maintes reprises son soutien aux personnes trans. Le mois dernier, l’auteur a inscrit son nom sur une lettre de «membres de la communauté de la rédaction et de l’édition des États-Unis et du Canada» annonçant qu’ils étaient «fermement en faveur des personnes trans et non binaires et de leurs droits». Ses derniers commentaires en faveur de la communauté trans ont été publiés par Les temps, qui est devenu célèbre pour les chroniqueurs anti-trans, de ceux qui veulent empêcher les femmes trans de faire du sport, à ceux qui pensent que les trans « détestent » JK Rowling « parce qu’elle est une femme ». Dans une interview à propos de son nouveau recueil de poésie dédié à son défunt mari, Atwood a déclaré: «Ce qui me dérange le plus, c’est que je suis une agnostique stricte. «J’entends par là qu’il y a une différence entre la croyance et les faits. Et vous ne devez pas confondre les deux. «Vous pouvez croire tout ce que vous aimez que les personnes trans ne sont pas des personnes, mais ce n’est pas un fait. Ce n’est pas vrai qu’il n’y a que deux cases. Les deux questions à se poser sont donc les suivantes: est-ce vrai? Et est-ce juste? A lire : The Family Man Saison 2: Date de sortie exigeante, distribution, intrigue et plus encore !!! «Donc, s’il n’est pas vrai qu’il n’y a que deux catégories de genre et que le genre est fixe et immuable, alors est-il juste de traiter les personnes trans comme si elles n’étaient pas ce qu’elles prétendent être?» Après l’entrevue, le Conte de la servante l’auteur a envoyé au journaliste Bryan Appleyard une vidéo démantelant les vues trans de JK Rowling et un article de Le scientifique américain sur «pourquoi la nouvelle science du sexe et du genre est importante pour tous». Moins de 24 heures après la publication de l’entretien avec Atwood, Les temps a supprimé l’histoire de son site Web.

