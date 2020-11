La bande-annonce de Vanguard amène la légende de l’action Jackie Chan aux théâtres pour Thanksgiving

Une nouvelle bande-annonce et une nouvelle affiche pour la prochaine aventure de Jackie Chan, Avant-garde, sont maintenant sortis, nous donnant un aperçu de la légende du film d’action faisant à nouveau ce qu’il fait de mieux. En plus de réunir Chan avec le genre d’action de haut niveau que le public adore, le film présente une réunion entre la star et le réalisateur Stanley Tong. Avant-garde marque leur neuvième collaboration, le duo ayant amené un public tel que Jackie Chan classique Grabuge dans le Bronx et Premier coup.

Avant-garde suit la société de sécurité secrète titulaire, qui représente le dernier espoir de survie pour un comptable après avoir été ciblé par l’organisation mercenaire la plus meurtrière au monde. Le film voit Jackie Chan et son équipe parcourant le globe de Londres à Dubaï et partout entre les deux, jetant la star de 66 ans dans toutes sortes de poursuites en voiture, de fusillades et de combats de poings.

La bande-annonce présente un aperçu du type de séquences d’action à enjeux élevés auxquels vous vous attendez, qui deviennent de plus en plus ridicules à mesure qu’elles se déplacent de la terre à la mer vers les airs. Avant-garde met également en vedette Yang Yang, Ai Lun, Mu Qimiya, Xu Ruohan et Zhu Zhengting aux côtés de Chan.

Le réalisateur Stanley Tong est très enthousiasmé par le public de voir le film dans les salles de cinéma en disant: « Mon dernier film d’action Vanguard sort le 20 novembre au cinéma. Nous avons tourné dans 9 villes à travers 5 pays, Londres, Dubaï, Zambie, Inde, et la Chine. Nous avons tellement vécu pendant cette production. Chaque fois que je travaille avec Jackie, nous essayons toujours d’impressionner notre public avec la meilleure image et la meilleure idée. Surtout cette fois, nous y avons mis beaucoup d’innovation. J’espère le public nord-américain l’apprécie. Et je suis très heureux de m’associer à Gravitas pour la sortie. «

Affiche officielle et bande-annonce exclusive: Vanguard https://t.co/DvHp8jl4j1pic.twitter.com/UQrY4n1AI3 – Filmania Indonésie (@filmaniaindo) 4 novembre 2020

«Lors de ma première visualisation de Vanguard, j’ai instantanément été attiré par sa grande évasion amusante qui m’a rappelé ces aventures d’action globe-trotteuses que nous connaissons tous si bien», a ajouté Cameron Moore, directeur principal de Gravitas Ventures, Distribution théâtrale. « La portée de ce film est phénoménale et le fait qu’il ait été tourné sur terre, dans les airs et sur la mer en fait un divertissement incontournable sur le plus grand écran possible. Vanguard est un film qui remplit un poste d’action-aventure à l’automne. , avec la légendaire icône de l’écran Jackie Chan au premier plan. J’ai hâte que le public nord-américain voie ce film. «

Jackie Chan est un incontournable du genre du film d’action depuis des décennies, l’icône du grand écran révélant récemment pourquoi il a évité le cinéma occidental ces dernières années. Il a commencé par stipuler d’abord qu’il «n’a jamais quitté l’Amérique», avant de révéler qu’il ne pouvait tout simplement pas «trouver le bon scénario», et a estimé qu’il avait été typé en déclarant que «avait reçu tant de scripts, mais le rôle est … un flic de Hong Kong! »

Avant-garde ressemble au véhicule parfait pour Jackie Chan et devrait offrir au public le genre d’évasion palpitante dont il avait envie. Gravitas Ventures prévoit une large sortie en salles de Avant-garde aux États-Unis et au Canada, y compris les ciné-parcs et les cinémas IMAX le 20 novembre 2020. Vous pouvez regarder la bande-annonce sur la chaîne YouTube de FilmSelect Trailer.