PlayStation Plus Premium : Sony lance son Xbox Game Pass

console de jeux Play Station a enfin révélé son service d’abonnement pour des jeux similaires au Xbox Game Pass, qui sera une version améliorée du service PlayStation Plus, qui est déjà connu pour la plate-forme Sony, mais qui divisera désormais son service en trois niveaux, coûtant l’un plus cher que l’autre et obtenant plus d’avantages disponibles via les services et la vidéo Sony Jeux. Annoncé via un blog officiel de l’entreprise, le service combinera les services PlayStation Plus et PlayStation Now, laissant les utilisateurs sélectionner le package qui correspond le mieux à leurs besoins. Pour l’instant, PlayStation a dévoilé les 3 packages que les utilisateurs peuvent acheter via leur abonnement.

Le premier d’entre eux sera le même service PlayStation Plus, mais il sera renommé PlayStation Plus Essentieldonnant les mêmes avantages que les utilisateurs connaissent déjà sur le service et coûtera un total de 9,99 dollars par mois.

Vient ensuite le PlayStation Plus supplémentairequi comprendra tout du premier niveau, mais en plus, il offrira la possibilité d’explorer un catalogue avec 400 jeux PlayStation 4 et PlayStation 5, qui seront téléchargeables pour la console, ce service coûtera 14,99 € par mois.

Enfin, le niveau le plus cher est appelé PlayStation Plus Premium, qui regroupe tous les autres avantages des packages Essential et Plus, y compris également 340 jeux PlayStation 3 supplémentaires, qui seront joués via le cloud, ainsi qu’une collection de titres PlayStation 1, PlayStation 2 et PlayStation Portable. Les abonnés à ce service devront débourser 17,99 € par mois pour accéder à la version la plus avancée du nouveau service.

« Les nouveaux niveaux Extra et Premium représentent une énorme évolution pour PlayStation Plus. Avec ces niveaux, notre objectif principal est de nous assurer que les centaines de jeux que nous proposons incluent le contenu de la plus haute qualité qui nous distingue. » Jim Ryanprésident-directeur général de Sony Interactive Entertainment.

« Au lancement, nous prévoyons d’inclure des titres comme » Death Stranding « , » God of War « , » Marvel’s Spider-Man « , » Marvel’s Spider-Man: Miles Morales « , » Mortal Kombat 11 » et » Returnal « . Nous travaillons en étroite collaboration avec nos développeurs imaginatifs de PlayStation Studios et des partenaires externes pour inclure certaines des meilleures expériences de jeu disponibles avec une bibliothèque qui sera mise à jour régulièrement », a poursuivi Ryan.

Bien entendu au moment de l’annonce, de nombreux gamers comparaient ce nouvel abonnement au service Xbox Game Pass. Bien que le service Xbox offre des avantages similaires en permettant aux utilisateurs d’accéder à divers jeux vidéo à partir de leurs anciennes consoles, beaucoup ont raté l’exclusivité des versions pour PlayStation 5 dans leur nouveau service.

Alors que Xbox Game Pass offre un accès dès le premier jour aux derniers titres des studios Microsoft, le service PlayStation ne semble pas offrir la même chose. De plus, beaucoup ont classé le nouveau service de console Sony comme des prix élevés, tandis que Xbox Game Pass propose constamment différentes promotions pour rejoindre son service pendant 3 mois avec seulement 10 pesos mexicains.

Le système renouvelé du service PlayStation Plus sera lancé en juin 2022.