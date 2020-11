Le coiffeur de BTS révèle ce qu’il fait pour son personnel

Les ARMY ont le droit d’être fières BTS parce qu’ils continuent à rester humbles et gentils, faisant de leur mieux pour éviter d’être aveuglés par leur renommée.

Parc Naeju, l’un de leurs coiffeurs, a récemment partagé ce qu’ils font pour leur personnel.

Dans un Youtube vidéo où il a montré comment réaliser RMLes cheveux bleu ciel de «Dynamite», il a expliqué comment les garçons prennent l’initiative de saluer les membres de leur personnel.

Cela se produit généralement après un tournage important ou avant les vacances.

Après un gros tournage ou avant les vacances, BTS [comes] et [says] bonjour à nous d’abord.

– Parc Naeju