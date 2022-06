La durée de fonctionnement de Stranger Things 4 Finale est plus courte que vous ne l’avez entendu

La prochaine finale de la saison de Choses étranges est plus court que vous ne l’avez peut-être entendu.

Le premier lot d’épisodes de la saison quatre est actuellement diffusé sur Netflix, les deux derniers épisodes devant atterrir en juillet.

Les téléspectateurs qui ont déjà parcouru la saison quatre ont peut-être remarqué que ses épisodes sont plus longs que les saisons précédentes, et le dernier épisode de la saison devrait durer plus de deux heures.

Lorsque la nouvelle a été annoncée pour la première fois sur la durée des épisodes plus longs, il a été largement rapporté que le dernier épisode de la saison quatre durerait deux heures et demie.

Durée finale officielle : 2 heures et 19 minutes – écrivains étrangers (@strangerwriters) 3 juin 2022

Cependant, il a maintenant été confirmé qu’il est légèrement plus court, mais qu’il est toujours beaucoup plus long que votre épisode moyen d’une émission de télévision avec une durée de deux heures et dix-neuf minutes – mieux vaut vous assurer d’avoir un stock décent de collations prêt pour quand ça sortira.

Le compte Twitter « Stranger Writers » a confirmé la longueur de l’épisode, les fans ayant une réponse assez variée à la durée d’exécution exceptionnelle.

Un fan a commenté: « Tout un film **, je suis là pour ça. »

Un autre a déclaré: « Plus de spectacles devraient le faire. »

Quelqu’un d’autre n’était pas d’accord, postant: « Il n’y a absolument aucune raison pour qu’un épisode de télévision soit aussi long, dans n’importe quelle émission. Et j’aime Choses étranges! Mais cela devrait être trois épisodes.

Un quatrième a écrit: « Mon frère en Christ, c’est trop long même pour un film. »

Crédit : Netflix

Il a dit: « [Episodes] sept et neuf en particulier sont des films. Et neuf est un long film.

Duffer a expliqué que le besoin d’épisodes plus longs était dû au fait qu’il y avait beaucoup plus d’intrigue dans la saison quatre que dans les saisons précédentes.

Il a expliqué: « Cela était en grande partie lié au fait que nous avions des personnages répartis dans trois endroits et que nous avions beaucoup plus d’intrigue. Cela doit être le quadruple de l’intrigue que nous avions dans la saison trois.

« C’était notre super saison amusante. Cette saison, nous savions que la saison cinq allait être la dernière, nous avons dû commencer à en révéler beaucoup. »

« Plus nous écrivions, plus nous réalisions que nous avions besoin de plus de temps pour que ces révélations arrivent, pour que ces intrigues fonctionnent.

« À mi-chemin, nous savions que nous devions demander à Netflix neuf épisodes au lieu de huit et lorsque nous avons commencé à tourner, nous avons réalisé : « Oh, ce sont des épisodes très longs. » »