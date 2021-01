Le géant David Hasselhoff Prop du film SpongeBob SquarePants est aux enchères

L’étrange accessoire « Big Dave » de Le film SpongeBob SquarePants peut être à vous pour aussi peu que 100 000 €. Dans la version originale Bob l’éponge Carré adaptation cinématographique en 2004, Baywatch La star David Hasselhoff apparaît comme lui-même pour un camée spécial pour donner à SpongeBob et Patrick un tour sur le dos. Une fausse version du haut du torse de Hasselhoff a été créée pour obtenir l’effet, et c’est beaucoup plus horrible en réalité qu’il n’y paraît dans le film.

S’adressant à Twitter, le Hoff a révélé dans un clip vidéo que Big Dave est à gagner pour quiconque dispose de l’espace et de l’argent à brûler. Dans la vidéo, Hasselhoff se tient sur le dos de Big Dave pour donner aux téléspectateurs une idée de la taille réelle de l’accessoire. « Salut, c’est David Hasselhoff. Tout y passe, même Big Dave, » le Chevalier cavalier dit, y compris un lien dans la légende vers la collection « Hoff Auction » chez Live Auctioneers.

Les soumissionnaires sont en mesure de placer des offres maximales à ce moment, et la vente aux enchères aura lieu le 23 janvier. Selon la liste, le prop devrait se vendre pour un montant compris entre 750 000 € et 1 500 000 €. L’enchère minimale est de 100 000 USD, bien que tout acheteur intéressé puisse proposer une enchère maximale aussi élevée qu’il le souhaite. Personne n’a encore placé d’offres, mais 41 soumissionnaires « surveillent » l’article, nous verrons donc ce qui se passe.

David Hasselhoff est connu pour ses nombreux rôles classiques à la télévision, dont le Dr Snapper Foster dans Les jeunes et les agités, Michael Knight dans Chevalier cavalieret le sauveteur Mitch Buchannon à Baywatch. Depuis, il est apparu dans divers films de théâtre, souvent comme lui-même dans des camées amusantes comme celle vue dans Le film SpongeBob SquarePants. Cela inclut les rôles dans DodgeBall, Piranha 3DD, Ted 2, et Les gardiens de la galaxie Vol. 2. Le Hoff a également joué le rôle principal dans la comédie de 2017 Tuer Hasselhoff qui voit l’acteur essayer de survivre aux tentatives d’un assassin potentiel de le tuer.

Si vous êtes un grand fan de Hasselhoff mais que 100000 € ou plus sont en dehors de votre fourchette de prix, de nombreuses autres offres sont répertoriées dans la collection. Vous pouvez enchérir sur l’actuel trophée VH1 Comeback Star of the Year Award 2006 de Hasselhoff, qui coûte actuellement 350 €. Des photos autographiées, des scripts, des vêtements, des affiches, des disques et toutes sortes d’autres marchandises sont également proposés. Même une mini-chaise tour de sauvetage Baywatch signée Hasselhoff est répertoriée, avec de nombreux autres objets très uniques.

Si vous êtes plutôt un Chevalier cavalier fan, le grand prix de tous semble être la voiture KITT personnelle de Hasselhoff. On a estimé que l’automobile, décrite comme «entièrement fonctionnelle avec conversion complète», se vendait entre 175 000 € et 300 000 €, mais les soumissionnaires ont déjà augmenté le prix jusqu’à 475 000 € au moment de la rédaction de cet article. Si le prix de vente final dépasse 25% au-dessus du prix de réserve, Hasselhoff livrera personnellement KITT à son nouveau propriétaire, et cela semble certainement être une expérience parfaite pour un grand Chevalier cavalier ventilateur.

Pour découvrir la collection complète de Hoff Auction, rendez-vous sur Live Auctioneers.

Sujets: Spongebob