« Jeune femme prometteuse »: le côté brut de la vengeance

Des sensations telles que l’impuissance, la colère, le désespoir ou la désolation sont quelques-unes des sensations que ceux qui sont prêts à accepter ce que « Promising Young Woman », le premier film de la scénariste Emerald Fennell, a à offrir dans un discours que beaucoup ont accusé de « diviser » « ou » provocation gratuite « .

La vérité est que l’histoire mettant en vedette Carey Mulligan en est une qui, à travers la brutalité et certaines séquences humoristiques aussi sombres que le sujet qu’elle aborde, mérite une occasion de faire un exercice d’empathie et d’introspection sur un problème qui prend à chaque fois plus d’importance parmi les médias: harcèlement et abus contre les femmes,

Mulligan joue Cassie, que tout le monde dans sa famille et son cercle d’amis perçoit comme une femme au futur prometteur qui, du jour au lendemain, a abandonné la médecine et à 30 ans, continue de vivre avec ses parents et travaille comme barista dans un petit café.

Mais derrière cette vie apparemment «ordinaire», Cassie a un passe-temps secret. Chaque semaine, elle se promène dans les bars et boîtes de nuit de la ville, se faisant passer pour quelqu’un en état d’ivresse complet et au moment où un homme s’approche d’elle pour profiter d’elle, elle l’accompagne chez lui afin de lui donner une leçon. .

Cette routine change au moment où il rencontre Ryan, (joué par Bo Burnham), un chirurgien pédiatrique avec qui il a partagé des cours à l’université qui, après leur rencontre, lui apprendra une autre facette de la masculinité avec laquelle, jusqu’à présent, elle ne lui était pas familière.

Avec un scénario écrit par elle-même, Emerald Fennell présente une histoire dans laquelle le spectateur devra faire face à ses propres idées préconçues sur les abus et les limites du consentement, qu’il soit exprès ou non, lorsqu’il maintient une intimité, même si par ailleurs, présente également un personnage qui a été consumé par des désirs de rétribution et de vengeance pour le manque de justice.

Dans une conversation avec Sky News, Carey Mulligan a souligné que le film peut également aider à signaler et à chercher à éliminer certains comportements normalisés dans la société, qu’elle-même a identifiés comme « prédateurs », en prenant comme exemple le scénario classique de la comédie américaine où les jeunes recherchent la fille la plus ivre de la fête pour perdre leurs virginités.

« Promising Young Woman » a récemment remporté le prix BAFTA du « Meilleur film britannique », devenant un candidat sérieux dans le prochain épisode aux Oscars avec cinq nominations dans les catégories « Meilleur film », « Meilleur réalisateur », « Meilleur scénario original »., « Meilleur montage » et « Meilleure actrice principale » pour Carey Mulligan.