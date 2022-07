Rebel, saison 2 : première fois sur Netflix

Netflix

La deuxième saison de Rebelde arrive sur Netflix, après le succès de sa première partie dans la première partie de 2022. A voir à partir de quelle heure elle sera prête !

2022 est bien parti pour la relation entre le service de streaming Netflix et le Mexique, puisque dans les premiers jours de janvier, ils ont créé Rebelle, une nouvelle version du feuilleton mexicain, qui est à son tour une adaptation du programme argentin Rebelde Way. La réalité est qu’ils ont rencontré un grand succès auprès du public, ce qui leur a valu un renouvellement pour une deuxième saison, qui sera disponible pour leurs fans cette semaine. Ici vous verrez son calendrier de sortie!

Le premier volet, composé de huit épisodes, nous a fait découvrir cette nouvelle génération d’étudiants qui se battent pour gagner la bataille des groupes de l’Elite Way, désormais connu sous le nom d’EWS, un concours musical de premier plan qui leur donne l’opportunité de réussir leur carrière naissante. Pendant ce temps, l’amour et l’amitié fleurissent entre les participants, parallèlement à une société secrète qui menace leur rêve de devenir la prochaine grande star de la musique.

Au cours de cette saison à venir, les étudiants auront de grandes surprises à leur retour à EWS, notamment un nouveau directeur musical, un nouveau camarade de classe et une chance de percer dans l’industrie. L’annonce de l’entrée de M. Bauman est une bonne nouvelle pour les jeunes, mais un seul d’entre eux pourra atteindre le sommet, ce qui pourrait provoquer de grands conflits dans la bande. Cependant, ils rencontreront des événements qui mèneront à une tragédie, comme on le voit dans l’aperçu, avec une personne tombant du toit de l’école.

François Massini (Luka Colucci), Guaïta Bleu (Jana Cohen Gandia), Sergio Mayer Mori (Stephen Torres) andrea chaparro (MJ), Jérôme Cantillo (Dixon), Lizeth Séléné (Andy), Giovanna Grigio (Emilie Ali) et Pont Alexandre (Sebas) reprendront leurs rôles. Ils seront ajoutés Joël Issac Figueroa jouer Okane, un chanteur qui aura une approche avec Luka Colucci et Jana Cohen; Flavio Médine rejoindra Bauman en tant que nouveau directeur du programme musical; Oui Stéphanie Villarreal jouera à nouveau Celina Ferrer, comme dans la version 2004.

+ Quand est-ce que Rebelde 2 sort en première sur Netflix

Comme annoncé il y a quelques temps, la deuxième saison de Rebelle Il sera présenté en première sur la plateforme Netflix ce mercredi 27 juillet, avec une livraison de 8 chapitres également qui seront disponibles pour les fans. Dans le cas où vous seriez en Amérique Latine et voudriez voir la suite de l’histoire au moment de son lancement, on vous a déjà dit qu’il fallait se lever tôt. Consultez leurs horaires !

+ À quelle heure sort la saison 2 de Rebelde

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 01h00

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

