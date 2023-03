Blackberry Trailer présente l’ascension et la chute de la marque emblématique de smartphones

Au début des années 2000, avant que le premier iPhone ne se révèle au monde et ne bouleverse le statu quo de la communication, c’est le Blackberry qui régnait en maître. Premier véritable smartphone au monde, l’appareil était surtout la référence pour toutes sortes de gens d’affaires, considéré comme très sécurisé et capable de gérer diverses tâches comme le courrier électronique, le texte, la navigation Web et la télécopie Internet, toutes révolutionnaires à l’époque. La marque de téléphones a cultivé sa propre culture unique qui a prospéré jusqu’à sa chute inévitable contre le boom des smartphones à écran tactile, et maintenant toute son histoire arrive sur grand écran. Selon un rapport de Collider, la bande-annonce d’un nouveau docudrame intitulé Mûre a officiellement chuté, donnant au public un aperçu de première main de l’une des histoires les plus fascinantes de l’industrie technologique.

Selon son slogan officiel, Mûre est un drame documentaire qui relate « l’ascension fulgurante et la disparition catastrophique du premier smartphone au monde ». Basé sur le livre original Perdre le signal : l’histoire inédite derrière l’ascension extraordinaire et la chute spectaculaire de Blackberry, le film a été présenté pour la première fois au monde au Festival du film de Berlin plus tôt cette année, recevant d’immenses éloges de la part des critiques alors qu’il parcourait le circuit du festival, atterrissant la semaine dernière au SXSW à Austin, au Texas. Matt Johnson dirige le film en tant que réalisateur et co-scénariste aux côtés de Matthew Miller, qui ont tous deux travaillé ensemble sur d’autres projets tels que Opération Avalanche (2016) et Nirvana le groupe le spectacle (2017). Miller a coproduit le film aux côtés de Fraser Ash, Niv Fichman et Kevin Kirkst. Johnson lui-même dans le rôle de Douglas Fregin, Jay Baruchel dans le rôle de Mike Lazaridis, le fondateur de Blackberry, Glenn Howerton dans le rôle de Jim Balsillie, ancien président de la société de technologie Research in Motion, et Cary Elwes dans le rôle de Carl Yankowski, PDG de Palm Inc.





Où tout a commencé avec optimisme puis s’est tragiquement écrasé

La bande-annonce s’ouvre sur un Lazaridis (Jay Baruchel) et Doug Fregin (Matt Johnson) beaucoup plus jeunes présentant leur nouvelle idée d’appareils mobiles qui révolutionneraient la communication personnelle à l’aube du nouveau siècle. Prétendant qu’il existe un signal Internet sans fil gratuit dans tout le pays que personne n’a encore appris à utiliser, ils suggèrent d’amener le service de messagerie électronique, puis Internet, de l’ordinateur de bureau au téléphone mobile. L’idée est en fait une pure brillance, mais Lazaridis et Fregin n’ont aucune idée de comment la marquer. Le vendeur impitoyable Jim Balsillie réalise le potentiel intact et exige cinquante pour cent de leur entreprise en échange de ses prouesses marketing, ce que Lazardis accepte.

Balsillie aide le duo à lancer sa nouvelle société de smartphones BlackBerry, qui parvient à dominer l’industrie de la téléphonie mobile quelques années avant que les géants de la technologie Apple et Google n’entrent dans l’espace. Devenant si grand si vite, le chemin de la cupidité commence à affecter les relations personnelles de Lazaridis et de tous ceux qui lui ont fait confiance. Avec l’accent capital et dur de Balsillie sur les profits insensés plutôt que sur la qualité, et l’inondation des serveurs avec beaucoup plus de téléphones qu’ils ne peuvent actuellement gérer, l’entreprise commence à faiblir dans sa vision et sa capacité à innover, en particulier lorsque Steve Jobs présente officiellement le premier smartphone à écran tactile. Tout commence la spirale descendante qui conduit finalement BlackBerry à devenir obsolète et englouti par des entreprises plus fortes.

Mûre arrive dans les salles partout le 12 mai. La bande-annonce peut être visionnée ci-dessous.