La star de la country Tyler Hubbard dit qu’une bonne vie sexuelle fait de lui un meilleur père

Le chanteur de Florida Georgia Line, Tyler Hubbard, et sa femme, Hayley, qui sont parents de trois jeunes enfants, s’ouvrent à donner la priorité au sexe dans leur relation.

«Cela fait partie de la connexion», a révélé Hubbard, 34 ans, dans le podcast de Hayley «Signification de vie pleine». «L’intimité fait partie d’un mariage solide, et vous savez, un mariage solide mène à une solide parentalité. C’est important. »

Le père d’Olivia, 3 ans, Luca, 18 mois, et Atlas, 5 mois, ont expliqué que l’intimité ne signifie pas toujours devenir fringant.

«Je me souviens que certaines nuits où nous n’avons pas eu de relations sexuelles, nous nous sommes dit:« Non, restons allongés ici et regardons un film », et nous nous tenons simplement la main ou nous nous tenons en quelque sorte les uns les autres», se souvient Hubbard. «Nous avons été assez intentionnels à ce sujet.»

Hayley a fait écho au fait que le sexe est une «grande partie» de leur relation. Mais ils y travaillent.

«Je pense que c’est quelque chose dont il faut parler avec les parents parce que c’est difficile», a déclaré Hayley. «Vous êtes épuisé émotionnellement dans ces premières phases de la parentalité. Vous êtes physiquement épuisé et toutes ces choses, et le sexe est un peu la dernière chose pour laquelle vous voulez prendre du temps. Mais c’est important. »

Hayley a reconnu que leur sexe n’est pas toujours spontané et qu’ils sont connus pour planifier une séance.

«Parfois, quand cela fait un moment, nous nous disons ‘OK. Nous devons prendre du temps pour cela, «parce que c’est tellement crucial» », a-t-elle partagé.

Le couple, qui s’est marié en 2015, a accueilli son troisième enfant en octobre 2020. Ce même mois, ils ont annoncé que Hubbard avait subi une vasectomie.

«Nous sommes plus que reconnaissants pour nos trois bébés et sommes convaincus que nous avons fini d’avoir nos propres enfants», ont déclaré les Hubbard à People à l’époque. «Nous avons toujours pensé que nous aimerions adopter un jour, si le Seigneur ouvre cette porte et que le moment est bien choisi, mais pour le moment, nos mains sont pleines et nous sommes tellement reconnaissants.

