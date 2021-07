Manu Ríos était sur le point de rejeter son travail dans Elite

Les portes de Las Encinas ont été rouvertes le 18 juin, inaugurant une nouvelle saison de Élite sur Netflix. Avec de nouveaux complots, examens et romances, l’institut le plus prestigieux de Madrid a également ajouté de nouveaux membres à ses étudiants, parmi lesquels Phillippe (Pol Granch), Mencía (Martina Cariddi), Ari (Carla Díaz) et, qui a réussi à gagner le cœur de nombreux fans, Patrick, joué par Manu Ríos.

Depuis son incorporation à la quatrième saison de Élite, Manu Ríos Cela a rendu fou de nombreux fans espagnols. Influenceur, mannequin de défilé et au passé télévisuel, ce jeune homme a commencé à franchir les frontières et, de fait, sa chaîne YouTube ne cesse d’ajouter des abonnés qui se délectent de sa voix chantante.

Manu Ríos est le nouveau favori Elite. Photo : (Netflix)



Tout comme cela s’est produit dans ses réseaux sociaux, Manu Ríos chaque jour, son groupe de fans augmente, mais, malgré tout, sa chaîne YouTube est un succès. Est-ce que sa voix est digne d’admiration et, beaucoup de fidèles de Élite Ils ont commencé à le découvrir grâce au fait qu’il télécharge également ses vidéos de chant sur son compte Instagram.

Cependant, son rôle de chanteur a dû le mettre en pause et pour cause : pouvoir faire partie de la série Netflix. L’année dernière, lorsqu’on a appris qu’il était l’une des nouvelles recrues de Élite, l’acteur a dû mettre de côté tout son rêve musical pour se plonger pleinement dans les enregistrements de ce drame adolescent qui l’a catapulté à la renommée internationale.

« Juste avant de savoir que j’allais faire partie du projet, j’étais très concentré sur la création de ma musique. je préparais un EP« Ríos a assuré Los40 dans une interview. Et même si la quatrième saison est déjà un succès sur le géant du streaming, le travail se poursuit alors que les acteurs sont en plein tournage de la cinquième édition.