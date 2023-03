The Mandalorian : est-il possible de le regarder sans regarder Star Wars ?

in

Disney+

Avant le lancement de la saison 3 de Le Mandalorienon vous dit s’il faut voir Star Wars avant.

©IMDBLa troisième saison de The Mandalorian est désormais disponible sur Disney+

Le nom de Pedro Pascal ne cesse de résonner et d’apparaître partout avec des projets réussis sur des plateformes telles que Disney+ où il a actuellement créé le troisième saison de Le Mandaloriencependant, Nous vous disons si vous pouvez voir et apprécier la série sans avoir besoin de voir Guerres des étoiles.

Et il n’est jamais trop tard pour voir Le Mandalorien et brièvement nous vous disons que Vous n’avez pas besoin d’être un fan de Star Wars ou de tout savoir sur l’univers pour voir la série avec Pedro Pascal.

Selon les fans, la série peut être considérée comme un projet indépendant bien qu’ils assurent que connaître le monde de Guerres des étoiles aide à comprendre certaines références ou « œufs de Pâques ».

+ À quel moment chronologique dans Star Wars se situe The Mandalorian ?

Selon Disney +, la troisième saison de Le Mandalorien commence par le voyage des protagonistes à Mandalore et dans les deux premiers chapitres, déjà disponibles, le public pourra rencontrer Din Djarin (Pedro Pascal) et Grogu.

La série se situe dans l’univers de Guerres des étoilesselon Disney+, La saison 1 commence cinq ans après les événements de Star Wars : Épisode VI – Le Retour du Jedi(1983), cependant, nous soulignons qu’il n’est pas nécessaire d’être un fan de Star Wars pour profiter de la série.

Diplômée en journalisme spécialisée dans le divertissement et la culture avec plus de huit ans d’expérience dans les médias au Mexique. Reportages cinématographiques, séries, expositions et concerts. Depuis 2023, il est écrivain de divertissement chez Spoiler.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?