« You », saison 4 partie 2 : la réaction de Penn Badgley au twist du dernier chapitre de la série Netflix

On le sait bien, la deuxième fournée d’épisodes de la saison 4 de « Vous » est disponible sur Netflixet en plus de nous rapporter les aventures de Joe Goldberg en Europe, il a également présenté une fin qui a laissé sans voix tous les fans de la franchise.

ALERTE SPOIL! Nul doute que « You » a réussi à imprégner l’imaginaire collectif des amateurs de films et de séries. Que ce soit pour son scénario incroyable ou la talentueuse capacité d’acteur de la distribution, la fiction est l’une des préférées de beaucoup chez le géant du streaming.

Bien que la première partie nous ait mis en échec après l’apparition de Rhys (Ed Speelers) en tant qu’antagoniste et ennemi de Joe (Penn Badgley)Tout a changé en seconde période lorsque la véritable identité du « Rich Killer » a été découverte.

Penn Badgley dans le rôle de Joe Goldberg ou Jonathan Moore dans la série « You » (Photo : Netflix)

En ce sens, une kyrielle d’émotions ont été les ingrédients culinaires de la série dans la deuxième partie de la quatrième saison, notamment après avoir appris la vérité sur le tueur en série de jeunes millionnaires.

Et c’est que dans épisode 7 intitulé « Homme bon, homme cruel », tous les spectateurs et Joe lui-même découvrent que Rhys était en fait la deuxième personnalité du protagoniste. Il n’y en a jamais eu d’autre, tous les crimes étaient le produit de la folie du personnage incarné par Penn Badgley.

PENN BADGLEY PENSE À SON PERSONNAGE DANS LA QUATRIÈME SAISON

Totalement distant son personnage se tient Penn Badgleyqui n’a pas hésité à commenter à « The Hollywood Reporter » le grand changement d’intrigue que la série a eu dans les derniers chapitres.

« Que Joe forme une sorte de relation amoureuse, de relation d’attachement ou de véritable amitié avec un homme est assez rafraîchissant. Nous l’avons eu avec Forty dans la deuxième saison et il était emblématique pour cette raison et aussi parce que James Scully est un grand acteur et c’était un grand personnage. »a ajouté le protagoniste de la série.

Le récit de la folie de Joe est mis en évidence dans cette quatrième saison (Photo: Netflix)

De plus, il a souligné que le changement que son personnage avait réussi à lui donner plus de plaisir et de fraîcheur, surtout après que Rhys ait imité son alter ego pendant plusieurs épisodes de l’intrigue.

« Je pense que c’était l’un des moments les plus amusants que j’ai jamais eu en jouant avec Joe, même parce qu’il peut parler plus. Si Rhys est essentiellement l’incarnation de ses pensées, cela signifie que vous ne pensez pas autant. Cela signifie donc que Joe doit parler au lieu de penser. »il ajouta.

Joe Goldberg était le vrai « Rich Killer » (Photo : Netflix)

Malgré le fait que le silence pendant les pensées de Joe était le lien entre la série et le public, le développement du protagoniste a réussi à faire mouche lors de la quatrième saison. Fraîcheur, surprise et folie incontrôlable rendaient le personnage plus impulsif que jamais.

PLUS D’INFORMATIONS SUR « VOUS »:

ACTEURS ET PERSONNAGES « VOUS » – SAISON 4 PARTIE 2