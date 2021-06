Ana María Orozco et Julián Arango, comment leur divorce a affecté « Je suis Betty, la moche »

« Je suis Betty la Laide« Devenu un succès incontestable. Il a été diffusé dans 180 pays, a été adapté plus de 30 fois et a remporté le Guinness Records 2010. Bien que 21 ans se soient écoulés depuis sa création (1999), l’histoire écrite par Fernando Gaitán continue de faire parler grâce à ses diffusions continues sur divers réseaux de télévision et son incursion dans Netflix.

« Betty la moche » est l’histoire de Beatriz Pinzon, une jeune et brillante économiste, mais victime du ridicule pour son apparence physique, qui tombe amoureuse de son patron, Armando Mendoza, qui d’abord ne la considère que comme son travailleuse, jusqu’à ce qu’il commence peu à peu à ressentir de l’amour pour elle, malgré son engagement.

Grâce à sa grande performance en tant que Beatriz Pinzon Solano, Ana Maria Orozco il a gagné une place spéciale dans le cœur du public. Étoile dans « Je suis Betty la Laide« , le feuilleton colombien le plus réussi de tous les temps, a permis à l’actrice de s’imposer comme l’une des figures les plus importantes de la télévision latino-américaine.

L’acteur Julien Arango, dans la telenovela, il a joué le grand souvenir Hugo Lombardi, réaliser avec son magnifique personnage pour donner une touche spéciale au feuilleton. Anne-Marie Oui Arango lors du démarrage des enregistrements de « Je suis Betty la Laide« , Ils étaient des maris, un état matrimonial qui a changé et a apporté de nombreux désagréments et malaises à toute l’équipe.

COMMENT LE DIVORCE D’ANA MARÍA OROZCO ET DE JULIÁN ARANGO A AFFECTÉ « YO SOY BETTY, LA FEA » ?

Le succès de « Betty, la fea » a coûté 25 millions de pesos colombiens pour montrer une seule minute du roman (Photo: RCN)

Ana Maria Orozco Oui Julien Arango ils se sont rencontrés lors de l’enregistrement du feuilleton « Les temps difficiles » (1995), même s’ils sont tombés amoureux et se sont mariés après avoir partagé des rôles dans « Amour de chien (1998). Cependant, la relation a commencé à se défaire lorsqu’ils ont commencé à enregistrer « Je suis Betty, la moche »(1999).

Afin de beaucoup, il peut être surprenant que Anne-Marie Oui Julien était marié. Dans l’intrigue, le personnage de Hugo Lombardi dans l’histoire, j’avais une assez mauvaise relation avec Betty qui l’a toujours critiquée pour son mauvais sens de la mode et son apparence physique.

L’acteur n’a jamais donné de détails sur les raisons pour lesquelles lui et Ana María ont décidé de divorcer. (Photo : RCN)

Bien que le couple soit marié, leur mariage n’a malheureusement pas duré longtemps, les amenant à prendre la décision de divorcer. Le divorce des deux a eu lieu alors qu’ils étaient encore dans l’enregistrement de « Je suis Betty la Laide ». La scission était la raison pour laquelle l’acteur a demandé à avoir moins de scènes avec Betty.

Certains membres du casting ont affirmé avoir eu des moments difficiles en raison de la séparation de ces deux stars. Inesita a fait remarquer que l’un des moments les plus tendus et les plus inconfortables était la scène dans laquelle Hugo Lombardi devrait insulter « Betty la moche ».

Actuellement chacun des deux acteurs mène sa vie sans ressentiment et on pourrait même dire qu’ils ont une amitié l’un avec l’autre. (Photo : RCN)

L’actrice dans une interview pour télévision aztèque Il a dit que c’était ces scènes qui généraient l’atmosphère inconfortable puisque parfois Ana Maria Orozco Elle a pris ces insultes très personnelles, alors elle a fini par pleurer parfois. Même s’ils étaient très mal à l’aise, il dit Cadavide qu’aucun membre du plateau n’est intervenu ou n’a pointé du doigt les acteurs.

L’acteur Julien Arango Il a fait des déclarations dans lesquelles il a clairement indiqué que son intention n’était jamais d’offenser son ex-femme. Commenté « J’avais un personnage et je l’ai fait. Cela n’avait pas à s’immiscer dans ma vie, un personnage est un personnage et je suis moi, cela n’avait rien à voir avec le fait que ‘Hugo’ devait dire quelque chose à ‘Betty’. Ce sont deux choses différentes ».

Bien qu’ils soient considérés comme le couple parfait, la nouvelle de leur séparation a surpris le monde du divertissement, d’autant plus qu’ils divorcent six mois après leur mariage.