Des extraits sonores de TikTok aux clips viraux de YouTube, Andrew Tate est la dernière obsession d’Internet, mais la viralité n’est pas une tendance inconstante et inoffensive.

L’ancien kickboxeur est passé de la diffusion de ses opinions marginales dans des coins plus calmes d’Internet à la création d’un culte de millions de fans sur diverses plateformes.

Grâce à son programme de coaching commercial en ligne, Hustler’s University, Tate a convaincu ses fans d’adhérer littéralement à son message.

Sous prétexte de donner des conseils pour gagner de l’argent, le programme – qui a été surnommé un schéma pyramidal par certains critiques – encourage ses étudiants à découper des clips de Tate et à les publier en ligne afin de ramener le trafic vers le programme.

Par conséquent, Tate est maintenant partout – en particulier sur les plateformes avec un public jeune et impressionnable qui est exposé à sa rhétorique nuisible chaque fois qu’il fait défiler ses écrans.

À savoir, Tate a partagé de nombreuses opinions misogynes et dégradantes sur les femmes. Avec la rhétorique qu’il répand, les parents ont de bonnes raisons de s’inquiéter de sa récente apparition.

Voici 9 raisons pour lesquelles les parents devraient s’inquiéter d’Andrew Tate

1. Il pense que les femmes « se mettent dans des positions pour être violées ».

Dans la foulée du scandale Harvey Weinstein en 2017 et du mouvement #MeToo, Tate a publié une série de tweets affirmant que les femmes devraient « assumer une part de responsabilité » si elles sont violées. Il a également défendu des formes de harcèlement telles que le catcalling en tant que « comportement masculin normal ».

Twitter a ensuite suspendu son compte, mais le métro a documenté ses messages au préalable.

« Mais les femmes échangent des relations sexuelles contre des opportunités depuis très longtemps », a déclaré Tate. « Certains ont fait ça. n’ont pas été maltraités. »

« Bien sûr, maintenant, ils diront qu’ils ont été abusés. Cependant, à l’époque, il s’agissait d’un simple échange auquel ils participaient volontairement. Pas tout. Mais quelques.

« Point suivant, si vous vous mettez en position d’être violée, vous devez assumer une part de responsabilité. Je ne dis pas que c’est OK que tu aies été violée. Aucune femme ne devrait être maltraitée malgré tout. Cependant, avec les agressions sexuelles, ils veulent rejeter le blâme sur la victime, quelle qu’elle soit.

2. Il a affirmé avoir déménagé en Roumanie parce que les accusations de viol sont moins courantes.

Dans une vidéo YouTube supprimée depuis, Tate a déclaré que les hommes sont moins susceptibles de faire face à des accusations de viol dans les pays d’Europe de l’Est. Il a ajouté que la différence de charges est « probablement 40% de la raison » pour laquelle il a déménagé en Roumanie.

« Je ne suis pas un violeur, mais j’aime l’idée de pouvoir faire ce que je veux. J’aime être libre. »

3. Il a fait l’objet d’une enquête pour trafic d’êtres humains.

Les autorités ont fait une descente au domicile de Tate en Roumanie en avril lors d’une enquête sur la traite des êtres humains, qui a ensuite été élargie pour inclure également le viol. Un journal roumain a rapporté que le raid avait eu lieu en raison d’informations selon lesquelles une Américaine serait détenue dans la maison contre son gré.

Le média roumain Gandul a partagé une vidéo du raid, avec des policiers portant des fusils devant la maison.

Dans un épisode de son podcast, Tate et son frère Tristan se sont apparemment moqués de l’incident.

« Une fille était à une fête chez moi et son petit ami a vu ses histoires sur Instagram », a déclaré Andrew Tate. « La fille a dit à son petit ami qu’elle ne voulait pas venir à la fête et qu’on ne la laisserait pas partir, ce qui est des conneries – excusez-moi. Donc, son petit ami est évidemment l’un d’entre eux croient que toutes les femmes.

« C’était un il, elle n’était même pas canon, elle était moche. Il appelle ensuite la putain de police et dit que ma petite amie est retenue contre son gré par les frères Tate. La police appelle l’ambassade américaine et le lendemain, la police vient chez nous.

Aucune accusation n’a été portée dans l’enquête jusqu’à présent.

4. Il a été surpris en train de battre une femme en vidéo

Andrew Tate a participé à une saison de Big Brother UK en 2016. Il a été expulsé de la série au milieu de la saison après qu’une vidéo soit apparue de lui frappant à plusieurs reprises une femme avec une ceinture.

Il a défendu ses actions en affirmant que la vidéo le montrait juste « jouant avec son ex ». Il a partagé des photos de la femme avec la ceinture à la main affirmant qu’ils sont toujours amis.

Il a affirmé que la ceinture était en feutre et « faisait du bruit mais ne faisait pas mal ». Tate a également affirmé qu’elle riait en fait, et ils ont édité le son pour le faire paraître pire.

Le réseau a répondu aux affirmations de Tate par un rejet rapide dans une déclaration au Daily Mail.

« Channel 5 et Big Brother ont appris qu’Andrew Tate avait publié une déclaration sur Facebook sur les circonstances de son départ de la Big Brother House », a déclaré un porte-parole de Big Brother. « Ce qu’Andrew dit dans cette déclaration est complètement faux.

« Andrew n’a pas été démis de ses fonctions à cause de ses actions à l’intérieur de la Chambre. Il n’a pas non plus été renvoyé pour des tweets qu’il aurait publiés avant son entrée à la Chambre. Andrew a été renvoyé à cause d’informations qui ont été révélées aujourd’hui.

5. Lui et son frère auraient utilisé des modèles de webcams pour arnaquer les gens.

Andrew et Tristan Tate dirigent une entreprise de webcams qu’ils admettent être une « arnaque totale » pour gagner des millions avec les fausses histoires des modèles.

Bien qu’ils aient admis l’arnaque, ils disent que les autorités ne peuvent pas les empêcher de le faire. Tristan Tate s’est vanté auprès du Sunday Mirror qu’il ne se sentait pas mal de voler l’argent des hommes parce que « personne ne s’en soucie » et « c’est leur problème pas le mien ».

6. Il ne laissera pas ses partenaires sortir sans lui.

Tate est apparu sur un livestream avec le streamer Twitch xQc, de son vrai nom Félix Lengyel, en juillet. Pendant le livestream, il a déclaré qu’il ne laisserait jamais une femme avec qui il était en couple aller dans un club sans lui. Lengyel était fortement en désaccord avec le point de vue de Tate pendant le flux.

« L’une des meilleures choses à propos d’être un homme est d’être territorial et de pouvoir dire » c’est à moi « », a déclaré Tate. Il tente de justifier la réponse en comparant les femmes aux voitures et en expliquant que vous ne laisseriez jamais votre voiture dans une zone à forte criminalité.

Histoires liées de YourTango :

7. Il minimise les problèmes de santé mentale des gens.

Tate a utilisé, quoi d’autre, Twitter en 2017 pour faire connaître ses opinions sur la santé mentale. L’ancien combattant a déclaré que « la dépression n’est pas réelle ». Il a affirmé que la dépression « n’est pas une maladie clinique », mais plutôt « c’est une circonstance qu’ils doivent changer ».

« Bien sûr. Naturel de se sentir parfois déprimé », a déclaré Tate. « Cela n’en fait pas une MALADIE. J’ai parfois faim, puis je change. »

8. Il croit en la polygamie pour les hommes, mais pas pour les femmes.

Dans un épisode du podcast BFFs, Tate a déclaré qu’il était acceptable pour les hommes d’avoir plusieurs partenaires. Cependant, il a ajouté que les femmes ne devraient pas avoir plusieurs partenaires car c’est « contre la volonté de Dieu ».

« Lisez la Bible, chaque homme avait plusieurs femmes, pas une seule femme n’avait plusieurs maris », a déclaré Tate. C’est contre la volonté de Dieu, c’est dégoûtant.

9. Il compare les femmes aux chiens et aux enfants.

Sur le même podcast, Tate a comparé les femmes aux enfants, aux chiens et aux objets. Sa raison ? Aucun d’eux ne lui obéit.

« Vous ne pouvez pas être responsable de quelque chose qui ne vous écoute pas. Vous ne pouvez pas être responsable d’un chien s’il ne vous obéit pas, ni d’un enfant s’il ne vous obéit pas, ni d’une femme qui ne vous obéit pas.

Jonathan Alfano est un écrivain qui se concentre sur les sujets d’actualité et de divertissement. Suivez-le sur Twitter pour suivre son contenu.