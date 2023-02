Man on Fire est-il une histoire vraie ?

Films

Le film présente la participation de l’actrice mexicaine Carmen Salinas.

©IMDBLe film a été créé en 2004 et met en vedette Denzel Washington et Dakota Fanning

Homme en feu C’est l’un des films les plus connus de Denzel Washington et l’un de ceux qui ont marqué le début de la carrière de Dakota Fanning, et des années après sa première (en 2004), les gens se demandent encore si l’histoire derrière ce classique est réelle. .

Si vous ne l’avez pas vu, nous vous disons que la bande suit l’histoire de John Creasy (Denzel Washington), ancien agent de la CIA, qui travaille comme garde du corps pour Lupita Ramos (Dakota Fanning). Après l’enlèvement de Lupita, John jure de tuer toute personne impliquée dans l’incident..

Bien que les faits puissent sembler réels, Homme en feu pas une histoire vraiesinon quoi Il s’agit d’une adaptation du roman homonyme Man on Fire, publié en 1980. par le romancier anglais Philip Nicholson sous le pseudonyme AJ Quinell.

Même si l’histoire n’est pas vraie, l’écrivain américain s’est appuyé sur des événements réels pour créer son histoirenotamment dans l’enlèvement du fils aîné d’un homme d’affaires singapourien et dans l’enlèvement du petit-fils de J. Paul Getty, l’un des hommes les plus riches du monde à l’époque.

+ L’homme en feu est-il sur Netflix ?

Il est vrai que pendant un certain temps le film était dans le catalogue Netflix, cependant, a été supprimé et n’est plus disponible sur cette plateforme. Actuellement Homme en feu Il figure dans les catalogues de HBO Max et Star+.

Le film a été tourné sur place à Mexico et, en plus de Denzel et Dakota, le film présente des performances de Christophe Walken, Radha Mitchell, Marc Antoine, mickey rourke, Mario Saragosse et Carmen Salinas.

