Comme Heartstopper, série similaire au succès de Netflix

Voici quelques séries que vous pouvez regarder, similaires à Heartstopper alors que la deuxième saison de la romance pour adolescents arrive.

©IMDBHeartstopper suit l’histoire de Charlie, Nick et leurs amis.

Basée sur les romans graphiques d’Alice Oseman, la romance pour adolescents Heartstopper est devenue un hit sur Netflix, nous vous donnons donc une liste de cinq séries similaires que vous pouvez diffuser en attendant la deuxième saison du projet qui suit la romance de Charlie et Nick et dont la première est prévue vers avril 2023.

+ Jeunes Altesses

Ce drame suédois pour adolescents raconte l’histoire du jeune prince Wilhelm, déchiré entre le choix de l’amour ou ses devoirs royaux. La série a deux saisons et est disponible sur Netflix.

+ smiley

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une romance adolescente, la série espagnole sortie fin 2022 suit-elle l’histoire de deux hommes qui se rencontrent par erreur ou par le destin ? tester l’amour

Sous le genre de la comédie romantique, la série met en vedette Miki Esparbe et Carlos Cuévasen plus de pepon petit-fils, Meritxell Calvo, Giannina Fruttero, Eduardo Lloveras, Ruth Llopis et Ramon Pujol.

+ DI4RIES

Cette série italienne raconte les premiers coups de cœur, les premiers baisers et la rigolade entre amis. « Dans les couloirs de l’école Galileo Galilei, chaque jour est plein de surprises», indique le synopsis de Netflix. Il a une saison d’un total de 15 chapitres.

+ Avec amour, Victor (Amour, Victor)

La série est disponible sur Star +, a un total de trois saisons et suit Victor, un élève de Creekwood High School dans son voyage de découverte de soi « dans lequel il rencontre des défis à la maison, s’adapte à une nouvelle ville et se débat avec son orientation sexuelle. Quand tout semble trop, il demande à Simon de l’aider à traverser les hauts et les bas du lycée.« .

Les vedettes de la série Michel Cimino, rachel hilson, Antoine Turpel, Bébé Bois, Maçon Gooding et George Sear.

+ Skam

La série est originale de Norvège, mais elle a aussi une adaptation en Espagne que vous pouvez voir sur Movistar+. La première saison met en vedette Eva Mohn, une adolescente de 16 ans, mais chaque saison met en vedette un personnage différent pour dépeindre les problèmes des adolescents.

