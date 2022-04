Blac Chyna a-t-elle la garde de ses enfants ? Rob Kardashian et Tyga répondent à aucune demande de pension alimentaire pour enfants

Après que Blac Chyna ait affirmé qu’elle ne recevait aucune aide financière pour élever ses enfants, Dream et King, Rob Kardashian et Tyga ont riposté, partageant comment ils coparentalité avec leur ex respectif.

« Hier, j’ai dû abandonner 3 de mes voitures… mes raisons… la morale, les croyances, être une mère célibataire, aucun soutien, je suis une MAMA », Chyna, de son vrai nom Angela Renée White, 33 ans, partagé sur son compte Twitter.

Chyna, qui partage son fils de 9 ans, King Cairo Stevenson, avec le rappeur Tyga, 32 ans, et sa fille de 5 ans, Dream Renée Kardashian, avec Rob Kardashian, 35 ans, a poursuivi ses affirmations selon lesquelles elle ne reçoit aucun soutien dans un autre tweet.

« Célibataire sans pension alimentaire », a ajouté Chyna.

En réponse aux tweets de Chyna selon lesquels elle ne reçoit aucun soutien de Tyga ou de Kardashian, les deux hommes ont révélé leurs contributions à leurs enfants sous une photo publiée par The Shade Room qui comportait une capture d’écran des tweets de Chyna.

« Je paie 37 000 par an pour l’école de ma fille. Je m’occupe de toutes les dépenses médicales. Je paie toutes ses activités parascolaires. J’ai ma fille du mardi au samedi. Pourquoi devrais-je payer une pension alimentaire lol », a commenté Kardashian.

Tyga est également intervenu avec son propre commentaire, en écrivant: « Je paie 40 000 par an pour l’école de mon fils et il vit avec moi tous les jours. Pourquoi devrais-je payer une pension alimentaire lol. »

Le rappeur a également répondu au commentaire de Kardashian sur un autre post de The Shade Room, en écrivant en plaisantant : « [Rob Kardashian] comment vous payez 3k de moins. Faites-moi savoir la prise », suivi de l’emoji riant.

Blac Chyna a-t-elle la garde de ses enfants ?

Selon les affirmations de Tyga et de Kardashian, Blac Chyna n’a la garde de ses enfants que deux jours par semaine.

Voici les informations publiquement disponibles sur les détails de ces accords de garde.

Blac Chyna a-t-elle la garde de Dream Kardashian ?

Selon un accord de garde de 2020, Kardashian et Chyna, qui étaient auparavant fiancées, ont toutes deux la garde physique de leur fille selon un horaire hebdomadaire alterné.

L’ancien couple a également accepté de partager un temps égal pendant les vacances et les vacances. Kardashian et Chyna avaient déjà conclu un accord de garde conjointe en 2017, selon Page Six.

L’avocate de Chyna, Lisa Bloom, a déclaré au média que Kardashian « acceptait pacifiquement » de coparentalité avec Chyna au cours d’une audience concernant son ordonnance d’interdiction de violence domestique contre Kardashian.

En ce qui concerne la relation de Chyna avec son ex Tyga, avec qui elle est sortie entre 2011 et 2014, sa réponse a révélé que Chyna ne verrait King que le dimanche.

Blac Chyna a-t-elle la garde du roi du Caire ?

Selon le Daily Mail, en 2016, Tyga avait déposé des documents juridiques pour modifier l’accord de garde de leur fils après l’arrestation de Chyna dans un aéroport d’Austin, au Texas, pour possession de drogue et agression verbale.

Chyna a déjà parlé de la coparentalité avec Tyga et Kardashian lors de « The Wendy Williams Show », où elle a également révélé qu’elle ne recevait aucune pension alimentaire des deux hommes.

« Ouais, je ne reçois aucune pension alimentaire d’aucun des pères de mes enfants … J’ai l’impression que s’ils font leur part de leur côté, et je fais le mien, c’est parfaitement bien et la meilleure co- parentales », a déclaré Chyna.

« Je travaille tous les jours et je me casse la queue pour m’assurer que mes enfants sont bons, stables, un toit au-dessus de la tête, des activités bien sûr et tout. »

Dans une interview avec US Weekly, Chyna a parlé davantage de sa situation de coparentalité, même si cette fois, elle n’avait que de belles choses à dire sur sa relation avec ses ex, disant qu’elle était « définitivement reconnaissante » envers Kardashian et Tyga.

« Nous avons mis au point un truc où si j’ai Dreamy pendant cette journée, pendant la journée, ils pourraient venir la chercher et vice versa avec King, [where you would] attrapez-le la nuit si vous l’avez pendant la journée », a-t-elle ajouté. « Cela s’équilibre en quelque sorte. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.