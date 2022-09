Maison du dragon, ils ont trouvé une ressemblance hilarante avec Rhaenyra

HBO

la préquelle de Jeu des trônes a sorti son quatrième épisode ce dimanche, qui était l’un de ses meilleurs à ce jour.

©IMDBMilly Alcock.

Avec le quatrième épisode diffusé, Maison du Dragon a montré, peut-être, sa version la plus proche de celle de Jeu des trônes. Bien que le chapitre initial ait été bien accueilli pour la manière dont il imitait les meilleurs moments de la série de HBO créé par DB Weiss et David Benioffla vérité est que le quatrième, intitulé « Le deuxième de son nom »est venu avec encore plus de fret que ce que l’on trouvait habituellement dans les premières saisons de la série originale.

Dans ce quatrième épisode, Rhaenyra Targaryen avait plus de poids depuis qu’il s’était faufilé hors du château avec son oncle, Démon Targaryence qui a déclenché une série de situations que l’on s’attendait à voir dans Maison du Dragon mais cela ne s’est pas produit jusqu’à présent. C’était l’avant-dernier épisode pour l’actrice Milly Alcockqui à partir du sixième épisode sera remplacé par Emma d’Arcy donner vie à une version plus adulte de Rhaenyra.

Sur les réseaux sociaux, Rhaenyra Il était à la mode avec son oncle, Démon Targaryen, et parmi tous les posts un très drôle est apparu où elle était comparée à une ressemblance inattendue. L’utilisateur de Twitter @asoiafsp a publié un message avec près de neuf mille aime où il a été comparé à Milly Alcock avec un petit mouton. « Même énergie »ont écrit sur leurs réseaux une série de photographies dans lesquelles l’actrice de Maison du Dragon et quelques moutons.

Parmi toutes les réponses que cette publication a reçues, les captures de l’épisode précédent n’ont pas tardé à apparaître, où Rhaenyra tombe nez à nez avec un cerf blanc. Apparemment, en plus d’être un symbole qui apparaît généralement devant les héritiers légitimes du trône (selon la mythologie de Westeros), présente également une forte ressemblance avec Milly Alcock pour les mêmes raisons que celles présentées ci-dessus. Que penses-tu?

+ L’autre actrice qui dit aussi au revoir à House of the dragon

Si on parle d’actrices qui ne feront plus partie de Maison du Dragon bientôt, nous n’aurons plus seulement à parler de Milly Alcock mais aussi de Emilie Carey. L’artiste qui joue Haute tour d’Alicent dans le spin-off de Jeu des trônes quittera sa place dans le même épisode qu’Alcock et sera remplacée par une autre actrice. Il s’agit de Olivia Cookel’étoile de Le son du métal Oui Motel Batesqui la jouera dans ses années les plus adultes.

