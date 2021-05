Certaines cigales de Brood X seront des zombies fous de sexe avec des fesses en désintégration

Tout Cigales Brood X veux faire, c’est s’accoupler et mourir en paix – est-ce tant demander? Malheureusement, un certain nombre de cigales émergentes peuvent au contraire se retrouver victimes d’un champignon zombifiant qui transforme leurs fesses en «jardins fongiques» excréteurs de spores.

Au cours des 17 dernières années, alors que les nymphes de la cigale Brood X sirotaient la sève des racines des arbres sous terre, un ennemi mortel guettait près de ces mêmes arbres. Massospora cicadina est un champignon qui cible les cigales périodiques du genre Magicicada – comme Brood X – qui émergent par cycles de 13 ou 17 ans, selon les espèces. Le champignon ronge les mégots de cigales, laissant derrière lui une touffe de spores jaunâtre en forme d’abdomen. Le champignon détourne également le cerveau des cigales et donne un coup de fouet à leur comportement sexuel, 45Secondes.fr Signalé précédemment .

Lorsque Massospora cicadina enfonce ses vrilles dans un corps de cigale, la cigale est toujours vivante, et elle reste vivante après que sa crosse a été remplacée par ce sac de spores. À ce stade, le champignon manipule la cigale infectée et l’oblige à propager des spores fongiques à d’autres cigales Brood X en s’accouplant avec des insectes non infectés et en volant et en dispersant les spores.

« Champignons du genre Massospora affectent de nombreuses espèces différentes de cigales, mais Massospora cicadina est spécialisé dans le genre périodique des cigales Magicicada», a déclaré Elizabeth Barnes, entomologiste et éducatrice en entomologie à l’Université Purdue à West Lafayette, Indiana.

« Cette espèce de champignon est en fait le seul pathogène ou prédateur spécialisé dans les cigales périodiques », a déclaré Barnes à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Son cycle de vie s’aligne assez bien sur celui des cigales. La plupart du temps dans le monde des insectes, toute espèce d’insecte donnée aura de nombreux organismes qui se spécialisent pour les manger ou les infecter. Il est très inhabituel qu’un genre entier d’insectes n’en possède que une! »

Massospora Selon l’entomologiste Michael J. Raupp, professeur émérite au Département d’entomologie de l’Université du Maryland, les spores dorment dans le sol autour des arbres et se promènent sur les exosquelettes de nymphes de cigales périodiques émergentes.

« Les composés à la surface de la cigale envoient un signal aux spores que le dîner est servi et qu’il est temps de germer », a écrit Raupp en 2020 sur l’université. Bug de la semaine Blog. « Le champignon pénètre dans la peau de la cigale et se multiplie, transformant la cigale en un jardin de champignons. »

Magicicada septendecim mâle non infecté (à gauche) avec des organes génitaux arrachés à une femelle infectée par le stade I de Massospora cicadina (à droite). (Crédit d’image: Cooley, JR, Marshall, DC & Hill, KBR Un parasite fongique spécialisé (Massospora cicadina) détourne les signaux sexuels des cigales périodiques (Hemiptera: Cicadidae: Magicicada). Sci Rep 8, 1432 (2018). Https: / /doi.org/10.1038/s41598-018-19813-0)

Charles Horton Peck, botaniste de l’État de New York de 1867 à 1915, a été le premier à publier une description du champignon dissolvant la cigale, dans le Rapport annuel 1879 pour le New York State Museum of Natural History. Peck, un mycologue expert qui a décrit 2 700 espèces de champignons nord-américains, a déclaré que la variété infectant la cigale «ne ressemblait à aucune autre que je connaisse».

«À ses débuts, il est entièrement dissimulé dans le corps de l’insecte», a écrit Peck. Mais à mesure que l’infection progresse, «les anneaux terminaux de l’abdomen tombent, révélant la masse pulvérulente de spores à l’intérieur».

Plus de 130 ans après que Peck ait écrit sa description éloquente des cigales zombifiées et infectées excrétant des spores fongiques de leur dos, la chercheuse Angie Macias, maintenant doctorante en sciences des plantes et du sol à l’Université de Virginie occidentale, a surnommé les insectes « salières de la mort . « Macias a appris l’existence du » petit champignon meurtrier « lorsqu’elle était étudiante de premier cycle à l’Université Cornell d’Ithaca, New York, et a écrit sur le champignon et ses hôtes de cigales dans un article de blog en 2013.

«Quand je rentrerai chez moi cet été, je vais tester un peu plus la patience de mes parents en apportant non seulement les poignées habituelles de champignons dans la maison, mais aussi des poignées de cigales mortes», a écrit Macias. avoir de la chance et en trouver un avec un Massospora infection. »

Massospora cicadina n’affecte que les cigales périodiques du genre Magicicada. (Crédit d’image: Nature Picture Library / Alamy Stock Photo)

Les personnes qui rencontrent des cigales Brood X ce printemps pourraient certainement repérer des cigales infectées par le champignon, a déclaré Brian Lovett, chercheur à la Division des sciences des plantes et des sols de l’Université de Virginie-Occidentale, et auteur principal d’une étude de 2020 sur Massospora-cigales infectées. Lovett et ses co-auteurs ont découvert que le champignon faisait que les cigales mâles infectées agitent leurs ailes de la même manière que les femelles, pour attirer d’autres mâles assez près pour une dose de spores zombifiantes, 45Secondes.fr Signalé précédemment .

« Brood X est notoirement la plus grande émergence, et nous nous attendons donc à ce que les infections soient généralisées », a déclaré Lovett à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Un grand nombre d’insectes profite aux maladies infectieuses comme ce champignon. Si même quelques pour cent de Brood X sont infectés, c’est beaucoup d’infections! »

Cependant, comme Massospora cicadina ne se nourrissent que de cigales périodiques, les insectes Brood X infectés ne lanceront pas une apocalypse zombie.

« Ce champignon est une partie bien établie de l’écosystème », a déclaré Barnes dans l’e-mail. « C’est un peu bizarre et effrayant, mais il n’y a aucune raison de paniquer. »

Lovett recommande que si les gens trouvent des cigales Brood X infectées, « ils devraient publier leurs observations sur une application comme Cicada Safari ou iNaturalist pour aider les scientifiques à localiser les infections », a-t-il déclaré. « Ensuite, je recommande de partager avec enthousiasme un selfie avec votre nouvel ami zombie cigale sur les réseaux sociaux. »

