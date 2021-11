Jonathan Majors partage ses réflexions sur la transition de Loki à Ant-Man 3

Apparition de Jonathan Majors en tant que Kang, ou celui qui reste, dans Loki était assez inattendu pour de nombreux fans, tout comme sa caractérisation quelque peu gentille, quoique légèrement dérangée du méchant de Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, qui a été décrit comme une grosse affaire. Cependant, nous savons maintenant que le Loki La variante de Kang est une version complètement différente de celle qui fera des ravages dans l’avenir du multivers du MCU, et dans une nouvelle interview avec Variety, Majors a discuté – sans entrer dans la prison de Marvel en révélant trop – la différence entre jouer les deux itérations du même personnage.

Majors a été initialement choisi dans le rôle de Kang en 2020, lorsqu’il a été annoncé comme le super-vilain voyageant dans le temps de Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, sauf qu’il n’a jamais été officiellement annoncé comme jouant ce rôle jusqu’à ce que le personnage apparaisse dans Loki. Une fois qu’il est apparu dans l’émission Disney +, n’ayant jamais été nommé Kang et toujours He Who Remains, il a été clairement indiqué dans les derniers instants que Majors reviendrait au rôle dans le MCU, et que la prochaine fois la version de Kang nous see ne sera pas aussi jovial et n’est peut-être pas la seule autre version disponible.

Actuellement en tournage sur le L’homme fourmi suite, Jonathan Majors élaboré autant qu’il le pouvait sur les écarts entre le Kang que nous avons vu à Loki et celui qui s’en vient. Comme le dit l’acteur :

« Celui qui reste est dans le monde maintenant, et nous en savons tellement sur lui. Il y a 40 minutes de ce type et de ce récit, donc cela m’a vraiment préparé à raconter une histoire et à ajouter une autre toile, avec plus de joueurs. Cela temps, ce n’est pas l’incroyable Tom Hiddleston; j’ai affaire à Paul Rudd et Evangeline et des gens comme L’homme fourmi famille, donc c’est un tout autre monde et je suis juste en train d’explorer et d’essayer de faire de mon mieux. »

Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie est l’un des derniers films de la phase quatre du MCU, n’arrivant qu’en juillet 2023 en tant que dernière sortie de film confirmée de la liste actuelle et avec si longtemps avant l’arrivée du film, nous ne nous attendons pas à de grandes révélations sur l’intrigue ou ramifications du résultat du film pendant un certain temps. Nous savons que Paul Rudd et Evangeline Lilly seront de retour en tant que duo titre, avec Michael Douglas et Michelle Pfeiffer reprenant leurs rôles, tandis que Cassie Lang d’Emma Fuhrmann sera interprétée par Kathryn Newton. Récemment, Bill Murray a également été lié à un rôle non divulgué de son propre aveu.

Dans le grand schéma du MCU, il y a toujours un plan, et Loki l’écrivain Michael Waldron, qui a également co-écrit Docteur Strange dans le multivers de la folie, a qualifié Kang de « prochain grand méchant du film crossover », suggérant que même si Kang a été confirmé pour Quantumanie, tout comme Thanos avant lui, nous avons pu voir une variante du personnage apparaître dans de nombreux autres films sur le chemin du prochain « Vengeurs-style », que Marvel Studios développera dans les années à venir. Il a déjà été rapporté qu’un tel événement serait un Guerres secrètes film, qui avait d’énormes connexions multivers dans les bandes dessinées, et pourrait être le prochain Avengers : Fin de partie balayeuse à bord. Cela nous vient de Variety.

