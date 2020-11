Micron annonce une nouvelle technologie NAND à 176 couches: promet des SSD 33% plus rapides avec une plus grande capacité de stockage

Micron, l’un des principaux fournisseurs de fabricants de SSD, a annoncé sa dernière technologie de mémoire 3D NAND de 5e génération. Avec lui, ils vont jusqu’à 176 couches pour augurer d’un meilleur SSD sur le marché bientôt. Ils disent qu’ils amélioreront sa vitesse et sa capacité, tout en réduisant son coût de fabrication.





le couches d’une mémoire NAND ce sont essentiellement des couches d’informations qui peuvent être placées dans le plus petit espace possible. Plus il y a de couches, plus il y a de densité et donc plus de capacité ou de vitesse entre autres. c’est finalement une question de miniaturisation.

Bien que Micron ne soit pas le seul fabricant à disposer de la technologie NAND à 176 couches, il est le premier à produire en masse. Ils expliquent que pour réaliser la conception de cette nouvelle mémoire NAND, ils ont empilé deux piles de 88 couches ensemble. Le résultat est une densité beaucoup plus élevée pour les plus grandes unités, et c’est quelque chose qu’ils ont fait au cours des dernières générations.

Plus de densité, plus de vitesse, plus de capacité

Selon Micron, sa nouvelle technologie se positionne directement devant ses concurrents avec un 176 densité de couche. Ils expliquent que leurs concurrents utilisent actuellement la technologie NAND à 128 couches, raison pour laquelle ils fournissent environ 40% de densité en plus.

Si nous passons à la section de latence, Micron dit que la nouvelle technologie 179 couches en 3D NAND parvient à réduire la latence de lecture et d’écriture de 35% par rapport à sa NAND 96 couches. Par contre par rapport à 128 couches NAND lLa réduction est de 25% de la latence de lecture et d’écriture.

La nouvelle technologie 176 couches est presque aussi épais qu’un cinquième d’une feuille de papier, selon Micron. Et en fait, il maintient l’épaisseur qu’ils avaient dans la deuxième génération, qui était de 64 couches. Cela, en d’autres termes, signifie que cela pourrait conduire à des SSD avec plus de capacité de stockage et a priori moins cher. Ce dernier prix est quelque chose qui, cependant, est influencé par de nombreux facteurs externes, tels que la demande de mémoires NAND qui existe à tout moment.

Micron a déclaré que sa mémoire NAND à 176 couches devrait bientôt arriver sur certains disques SSD de fabricants comme Crucial. Bien entendu, ils n’ont pas voulu donner une date exacte, des capacités de stockage ou un prix. Ce qu’ils promettent, c’est une plus grande et une meilleure disponibilité que leur génération précédente de 128 couches, qui la considérait toujours comme une génération de transition lorsque celle de 176 couches est arrivée.

