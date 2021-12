Machine Gun Kelly et Megan Fox marchent sur le tapis rouge liés par leurs ongles

Megan Fox et son petit ami Machine Gun Kelly ont foulé un tapis rouge liés l’un à l’autre par les ongles.

Le couple portait des ongles roses et sur leurs petits doigts, ils portaient une chaîne qui signifiait que les deux étaient liés ensemble. Tout va bien jusqu’à ce que quelqu’un ait besoin d’un pipi.

Crédit : Getty

Le couple était à la soirée de lancement de la marque de vernis à ongles unisexe Machine Gun Kelly (de son vrai nom Colson Baker) appelée UN/DN LAQR à West Hollywood samedi soir.

La paire portait des tenues assorties à toutes les tenues noires, tandis que les ongles roses présentaient un motif en peau de serpent.

La célèbre artiste des ongles Brittney Boyce a déclaré avoir utilisé trois teintes de la nouvelle gamme de MGK, les délicieusement nommées « Depressionist », « 25 to Life » et « Party Favour ».

Postant sur Instagram, elle a expliqué : « Après les ongles [were] sec, j’ai utilisé un perceur d’ongles pour percer leurs deux ongles roses et leur ai ajouté des anneaux, afin que je puisse leur attacher deux chaînes, de sorte qu’ils soient enchaînés ensemble.

Le couple a déjà parlé de la première fois qu’ils se sont rencontrés, Fox disant qu’elle ne se souvient pas avoir vu son visage.

Crédit : Instagram/@nails_of_la

Elle a déclaré à GQ: « Cette chose étrange s’est produite. Nous ne nous sommes pas vus. Je ne me souviens pas de votre visage … Et je me serais certainement souvenu de son visage.

« Je me souviens juste de cette grande créature blonde et fantomatique et j’ai levé les yeux et je me suis dit : ‘Tu sens l’herbe’.

« Il m’a regardé et il m’a dit : ‘Je suis de l’herbe’. Ensuite, je le jure devant Dieu, il a disparu comme un ninja dans une bombe fumigène. »

Et Fox est ravi que leur première interaction ait été courte mais agréable.

Elle a ajouté : Je pense que nous n’avions pas encore le droit de nous voir.

« Nous n’étions pas censés nous croiser cette nuit-là, alors nos âmes, nos guides spirituels, nous attiraient loin les uns des autres, parce que vous n’aviez littéralement pas de visage, comme cette chose de Enlevée comme par enchantement.

Crédit : Instagram/@meganfox

« Dieu merci, [because] quelle torture avais-je su que tu étais là et je n’ai pas pu t’atteindre. C’était mieux que je ne le sache pas. »

Ce n’est que quelques années plus tard qu’ils se sont correctement croisés sur le tournage de Midnight In The Switchgrass, dans lequel ils ont tous deux joué.