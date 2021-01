Que s’est-il passé dans la dispute entre Taylor Swift et Karlie Kloss? Pourquoi les fans pensent que la nouvelle chanson Swift concerne leur relation

Les rumeurs d’une querelle entre Taylor Swift et Karlie Kloss circulent depuis des années, mais des morceaux bonus de Swift Toujours l’album pourrait être la confirmation que nous attendions tous.

L’une des choses que ses fans aiment le plus chez elle, c’est ce qu’est la fille autoproclamée Taylor Swift. Non seulement elle est une artiste talentueuse, une femme d’affaires intelligente et une sensation de la culture pop, mais Swift est aussi une amie passionnée et dévouée.

C’est, bien sûr, si vous en croyez les sources, à moins que vous ne décidiez de la croiser. Prenez son amitié avec le mannequin Karlie Kloss et la prétendue querelle entre eux.

La paire était autrefois inséparable, apparaissant sur Vogue couvre ensemble et se pavanant Victoria Secret piste, mais les fans aux yeux d’aigle regardent l’amitié se défaire depuis 2016. Et maintenant, avec la sortie de deux titres bonus sur le dernier album de Taylor, tout espoir de réconciliation a été anéanti.

Que s’est-il passé dans la querelle Taylor Swift et Karlie Kloss?

Taylor Swift n’est pas étrangère aux querelles publiques et aux nuances subtiles. Nous l’avons vu avec Katy Perry, Kanye West et Kim Kardashian, Scooter Braun, et sans parler de tous les ex-petits amis qui ont eu des chansons qui leur sont dédiées.

Mais qu’est-ce qu’un ancien bestie aurait pu faire pour nuire si gravement à leur relation?

Voici une chronologie complète de l’amitié entre Taylor Swift et Karlie Kloss Vogue couvre les paroles de chansons louches.

Karlie et Taylor étaient très proches.

Taylor Swift et le mannequin Karlie Kloss se sont rencontrés au Défilé de mode Victoria Secret en 2013 et sont devenus des besties instantanées.

Au cours des deux années suivantes, ils étaient presque inséparables, assistant à des remises de prix ensemble, partant en road trip, apparaissant dans des clips vidéo et publiant de nombreuses photos de BFF sur les réseaux sociaux.

Auparavant, Swift avait expliqué que sa maison Tribeca avait une pièce spéciale juste pour Kloss, avec ses collations préférées. Mais des rumeurs ont circulé selon lesquelles Kloss avait invité des amis sur place sans la permission de Swift, et Swift a décidé que c’était fait.

Bien sûr, les deux représentants des femmes ont nié que c’était ce genre de petite dispute qui avait mis fin à leur amitié, mais ils n’ont pas dit ce que c’était exactement, et ainsi, les rumeurs continuent de tourner et de tourner joyeusement.

D’autres sources ont pesé, disant que tout cela était dû à Swift, qui a développé une réputation dans certains cercles pour sa réaction excessive. Fans de Taylor Swift, ne venez pas me chercher.

Des fissures dans leur amitié ont commencé à apparaître en 2016.

Alors que la spéculation selon laquelle le couple ne passait pas beaucoup de temps ensemble circulait déjà, de vrais signes de problèmes sont apparus lors de la querelle inFAMOUS (jeu de mots) de 2016 entre Kanye West et Taylor.

Karlie a été repéré au défilé de mode Yeezy de Kanye où il a joué « Famous », sa chanson qui a déclenché la querelle avec Taylor Swift. Kloss a également déclaré à la presse que Kim Kardashian était « une personne adorable », ce qui a irrité certains Swifties.

Kloss a tenté de dissiper les rumeurs selon lesquelles son amitié avec Taylor était terminée en clarifiant ses déclarations et en disant qu’elle avait toujours le dos de Taylor.

Les choses semblaient intermittentes entre les meilleures amies.

Quand Taylor a sorti son « Look What You Made Me Do » clip vidéo, elle portait un t-shirt avec les noms de ses célèbres besties, dont Gigi Hadid, Selena Gomez et Blake Lively. Le nom de Karlie était introuvable.

En 2018, Kloss a téléchargé un Instagram avec la légende « Swish Swish » avant de le changer rapidement. Les fans soupçonnaient qu’il s’agissait d’une référence à la chanson de Katy Perry qui serait censée parler de Swift.

Les choses s’amélioraient pour Karlie et Taylor plus tard dans l’année lorsque Kloss a soutenu le chanteur lors d’un spectacle à Nashville et a déclaré que le couple était toujours amis dans un Vogue entretien.

Swift n’a assisté à aucune des cérémonies de mariage de Kloss.

Leur amitié a de nouveau été remise en question fin 2018, lorsque Kloss a épousé Joshua Kushner.

Kloss et Kushner ont eu deux cérémonies de mariage, en octobre 2018 et juin 2019, et ont invité Swift à les deux. Cependant, selon l’équipe de Kloss, Swift n’a pas pu se rendre à l’un ou l’autre mariage, en raison d’engagements antérieurs. Mmkay, Taylor.

Taylor a commencé une rivalité avec Scooter Braun.

Lorsque la vente de la musique de Swift – y compris les maîtres de ses six premiers albums – est allée au magnat de la musique Scooter Braun, elle s’est adressée à Tumblr pour dénoncer lui.

Elle a qualifié le manager – qui gère les goûts de Demi Lovato, Ariana Grande et Justin Bieber – d’un intimidateur manipulateur qui ne lui a pas donné la chance de racheter sa musique à Big Machine.

La femme de Braun, Yael, a applaudi à Swift, partageant un message Instagram au chanteur qui disait en partie: « Vous avez eu la possibilité de posséder vos maîtres, vous avez réussi … Votre père est un actionnaire et a été informé et Borchetta vous l’a personnellement dit avant c’est sorti.

Qu’est-ce que cette querelle a à voir avec Karlie? Braun gère en fait Kloss, ce qui a incité de nombreux fans de Taylor Swift à remettre en question les liens étroits de Kloss avec le dernier ennemi de Swift.

Pour aggraver les choses, en novembre 2019, les fans ont remarqué que Kloss aimait et peu de temps après, il n’aimait pas un tweet qui appelait Swift à propos de sa querelle avec Braun.

Kloss n’a pas assisté à la fête du 30e anniversaire de Swift.

En décembre 2019, Swift a organisé une fête élaborée pour son 30e anniversaire, qui, naturellement, a impliqué tous ses amis célèbres. Eh bien, sauf pour Kloss, c’est.

Ce n’était pas comme si Kloss n’avait nulle part où être. Elle assistait à sa propre fête de vacances en même temps, mais cela n’a toujours pas empêché la spéculation continue que quelque chose n’allait toujours pas dans le pays de Swift / Kloss.

Le couple est resté totalement silencieux sur leur amitié – ou son absence – depuis lors, mais cela n’a fait que se demander ce qui se passait entre les anciens meilleurs amis.

Taylor a récemment publié un bonus Toujours pistes prétendument sur Kloss.

En janvier 2021, des rumeurs sur la querelle ont de nouveau surgi avec la sortie de deux nouvelles chansons de Taylor Swift que les fans pensent être à propos de Karlie Kloss.

Le premier titre bonus, «Right Where You Left Me», s’ouvre sur la ligne «Les amis se séparent, les amis se marient» – faisant peut-être référence à Kloss. Les paroles font écho à Swift’s 2019 Elle essai où elle discute de la rupture des amitiés. De nombreux fans ont également émis l’hypothèse que cet essai faisait référence à l’amitié en baisse entre elle et Kloss.

Mais une autre chanson, « It’s Time To Go », fait vraiment vibrer les fans de Kaylor. Les paroles sont les suivantes:

«Quand les paroles d’une sœur reviennent en chuchotements, cela prouve qu’elle n’était pas en fait ce qu’elle semblait, pas une jumelle de tes rêves, c’est un escroc qui a été attrapé.

De retour dans leur 2015 Vogue interview, Taylor a déclaré qu’avant même de se rencontrer, les gens lui disaient constamment qu’elle leur rappelait Kloss, ce qui impliquait qu’elle était comme une sœur perdue depuis longtemps. Les gens sont maintenant convaincus que les paroles de la chanson font référence à Kloss qui continue de soutenir Scooter Braun dans les coulisses de sa querelle avec Taylor.

Bien sûr, aucune des parties n’a confirmé publiquement la scission, et Kloss a été vu aimer les messages d’un ami sur Taylor Folklore album pas plus tard qu’en juillet 2020. Qui sait, peut-être que ces deux-là pourront le faire et nous verrons enfin une réunion de Taylor Swift et Karlie Kloss.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. C’est une généraliste expérimentée passionnée par le style de vie, le divertissement, la culture pop et les sujets d’actualité.

Rebecca Jane Stokes est écrivain, podcasteur et ancien rédacteur en chef de Pop Culture chez Newsweek.

Note de l’éditeur: cet article a été initialement publié en août 2019 et a été mis à jour avec les dernières informations.