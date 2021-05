«Qui a tué Sara? Saison 3: tout sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

IDMarket Lot de 4 chaises SARA bleu canard pour salle à manger

Vous voulez apporter une touche nordique à votre intérieur et changer la décoration de votre salle à manger ou de votre cuisine ? ID Market vous propose son lot de 4 chaises scandinaves bleues qui donnera une note colorée à votre décoration intérieure. Profitez d'un design tendance et d'un petit prix sur le site d'ID Market. Descriptif des chaises scandinaves bleues Inspiré de la déco nordique, ce lot de 4 chaises scandinaves proposé par ID Market est l'élément qui fait la différence dans votre intérieur. Le design chic et épuré de ces chaises scandinaves plaira à vos convives. Conçues en polypropylène et en bois de hêtre, elles offrent une assise très confortable, pour passer d'agréables moments en famille ou entre amis autour d'un repas. Le dossier flexible de ces chaises scandinaves bleues permet d'avoir un excellent confort d'assise. L'assise rembourrée de ces chaises est elle aussi très confortable. Enfin, les pieds en bois de hêtre aux finitions travaillées assurent une bonne stabilité des chaises.Installez-les dans votre cuisine, salle à manger, bureau ou dans la pièce que vous souhaitez, ces chaises scandinaves s'adaptent partout grâce à leur design simple et élégant. Si vous ne souhaitez pas dépenser une somme astronomique pour meubler votre intérieur, ID Market vous propose ces chaises scandinaves bleues pour parfaire votre décoration et apporter modernité et simplicité à bas prix !Le bleu canard ultra-tendance des chaises leur donne une note colorée, idéale pour décorer votre intérieur, et s'harmonise avec un grand nombre de couleurs, du pastel jusqu'aux tentes plus neutres.Dimensions des chaises scandinaves bleues- Dimensions totales : Longueur 60 cm x largeur 48 cm x hauteur 80 cm- Largeur extérieure entre deux piétements : 23.5 / 43.5 cm- Vendues en lot de 4 - Coloris bleu canard- Dossier en polypropylène- Pieds en bois de hêtre Découvrez tous nos autres coloris sur notre boutique en ligne : gris - gris clair - blanc - noir !