Martha De Laurentiis décède, la productrice d’Hannibal et Red Dragon avait 67 ans

Martha De Laurentiis, la célèbre productrice de télévision qui faisait partie du monde du divertissement depuis plus de quarante ans maintenant, a été déclarée décédée ce samedi matin. La femme derrière montre comme Annibal et des films comme Dragon rouge, Hannibal, et L’ascension d’Hannibal, Martha est décédée paisiblement à l’âge de 67 ans, après une longue bataille contre le cancer.

Étant quelqu’un qui a été associé au monde du divertissement pendant plusieurs décennies, il est compréhensible que sa perte ait affecté ceux qui y sont associés, en plus de ses amis et de sa famille. Le célèbre écrivain de télévision Bryan Fuller a posté une photo d’elle sur Instagram après son décès avec les mots: « Quelle femme incroyable. Martha De Laurentiis nous a quittés hier paisiblement avec sa famille à ses côtés. Longue vie à Martha et à son brillant héritage. »

Dina De Laurentiis, la fille de Martha avec son défunt mari Dino De Laurentiis, a publié dimanche une déclaration au sujet du défunt :

« Ma mère était à la fois une âme chaleureuse, généreuse et optimiste – mon père l’appelait toujours son ‘soleil’ – et une féroce protectrice… Une épouse, une mère et une grand-mère chérie et une amie qui a touché tant de personnes, ainsi que nourricière – et protectrice – de personnes créatives dans les films et à la télévision qu’elle aimait. Elle accordait la priorité à la famille, mais se levait chaque matin avec passion pour bâtir sur l’héritage de mon père et continuer à forger le sien. Sa gentillesse, son intelligence et sa grâce continueront d’inspirer nous. »

Hommage à Martha De Laurentiis : 40 ans de carrière dans la production télévisuelle et cinématographique

Née à Piqua, Ohio, le 10 juillet 1954, Martha a fréquenté la Ball State University et a brièvement travaillé comme mannequin à New York avant de commencer son voyage dans le monde de la production. Elle a finalement rejoint Dino De Laurentiis Communications en tant qu’assistante comptable de production sur le film Milos Forman Rag-time. Cependant, c’est son travail en tant que productrice associée sur l’adaptation de Stephen King’s Allume feu, qui a commencé un long partenariat de production avec Dino (qu’elle a épousé). Ensemble, le couple a créé les Screen Gems Studios à Wilmington, en Caroline du Nord.

L’association de Martha avec le célèbre Hannibal Lecter a commencé avec son rôle de productrice du film de 2001 Annibal, qui était une adaptation du roman de Thomas Harris. Elle a continué à produire plus de films mettant en vedette le personnage, comme Dragon Rouge en 2002 et L’ascension d’Hannibal en 2007. Elle a également été productrice exécutive de la série de NBC Annibal, la série acclamée par la critique qui suit le roman de Harris Dragon Rouge.





Sa mort a marqué la fin d’une époque et elle laisse dans le deuil ses deux filles, Carolyna et Dina.





