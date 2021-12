Michael Keaton n’a pas fini de filmer des scènes de vautours pour Morbius

Lorsque la première bande-annonce de Morbius arrivé il y a un an, les gens se sont tournés vers le Web pour parler non pas du méchant remarquablement horrible de Jared Leto, mais de l’apparition soudaine de Michael Keaton à la fin. C’était le premier indice d’un croisement potentiel d’histoires et de personnages à travers deux franchises annexes, à savoir Marvel Cinematic Universe et Sony’s Spider-Man Universe. Bien que cette petite apparition ait accueilli de nombreuses théories à l’époque; cependant, il a seulement été confirmé que Keaton jouait en fait à Vulture, son personnage méchant dans Spider-Man : Retrouvailles, après cette téléportation éclair d’Eddie Brock à la fin de Venom : qu’il y ait un carnage.

Maintenant, quand on sait que Keaton reprend son rôle d’Adrian Toomes/Vulture dans Morbius, il semble qu’il n’ait pas tout à fait terminé ses scènes, même lorsque le film n’est qu’à quelques semaines de la sortie en salles. On ne sait pas encore si Keaton filme de nouvelles scènes pour le film ou travaille sur des photographies supplémentaires ; Cependant, s’il filme de nouvelles scènes, son rôle pourrait être plus que celui d’un caméo et nous pourrons peut-être l’apercevoir dans son costume de vautour.

Plus tôt le mois dernier, Keaton a confirmé son rôle dans Morbius et a officiellement annoncé qu’il était sur le point de tourner à nouveau des « trucs de vautour ». Bien qu’il ait été supposé que l’annonce signifiait qu’il tirait pour Morbius, les gens ont été obsédés par son apparition potentielle dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Bien sûr, il n’y a eu aucune information sur ce dernier, mais, comme l’a dit le patron de Marvel, Kevin Feige, ne jamais dire jamais quand il s’agit de Marvel.





L’apparition de Keaton dans Morbius, d’autres références de Spider-Man dans les images publiées et l’appel de Venom dans la bande-annonce ont suscité un vif intérêt chez les fans du film, car cela ouvrirait sûrement plusieurs portes pour plusieurs histoires axées sur Spider-Man et créerait un mini-univers complémentaire pour le personnage.

La façon dont le rôle de Keaton dans Morbius est actuellement perçu, il semble qu’il pourrait être celui qui prépare le Sinister Six, un projet Sony Pictures Releasing qui est en attente depuis longtemps. Il y a même des spéculations sur Morbius se déroulant dans un univers totalement différent en raison de diverses références interdimensionnelles dans ses images qui, selon les fans, appartiennent aux décors d’autres films de Spider-Man (les itérations de Marc Webb et Sam Raimi).

La véritable raison de ces reprises en cours avec Keaton sur ce projet Marvel est inconnue, mais cela agrandira l’univers Marvel et posera des pierres pour diverses histoires interconnectées qui feraient leur chemin dans des films ou peut-être des originaux Disney + à l’avenir. Kevin Feige et Amy Pascal ont déjà annoncé trois autres films Spider-man en préparation après Pas de chemin à la maison, ce qui signifie que Marvel et Sony prévoient une variété de nouvelles histoires de la tradition de Spider-Man dans les bandes dessinées, qui interagiront avec d’autres projets dans la continuité partagée au sein du MCU.

Keaton reprend son rôle dans Morbius, qui devrait sortir le 28 janvier 2022, et mettra également en vedette Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith et Tyrese Gibson; tandis que Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortira en salles le 17 décembre 2021, ouvrant officiellement les portes de Marvel Multiverse.

