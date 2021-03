Netflix: 8 séries similaires à Anne avec un E que vous aimerez aussi

Si vous appréciez les séries aux personnages attachants, nous sommes convaincus que vous aimerez également ces autres titres Netflix.

Anne with an E est l’un des derniers succès de Netflix. Basé sur le bien connu Anne des Pignons Verts, dans ses trois saisons, il n’approche pas une grande variété de thèmes émotionnelstels que les traumatismes de l’enfance, la condition d’orphelin ou l’inégalité entre les sexes. Tout cela dans une ambiance du début du XXe siècle qui a sans aucun doute ravi les adeptes de la série vintage.

Si vous avez déjà terminé Anne avec un E, ne désespérez pas: le catalogue de Netflix est abondant et abrite beaucoup d’alternatives très similaire à la série canadienne. Attention car cela sélection de séries est exactement ce que vous recherchez!

Série similaire à Anne avec un E, les meilleures alternatives

Au total, nous avons choisi 8 séries Netflix avec des intrigues et des personnages similaires à ceux vus dans Anne avec un E. En d’autres termes, des drames d’époque, des drames très émouvants et des histoires mettant en vedette des femmes que vous aimerez autant ou plus qu’Anne avec un E.

Peu orthodoxe

Filles de la terre

Outlander

Sauvetage nordique

Gamito de la dame

Câble filles

Alias ​​Grace

Quand le cœur parle

Peu orthodoxe

Si tu en veux un l’histoire que tu remplir de vie, pour découvrir un monde que vous ne connaissiez pas jusqu’à présent et avec un protagoniste aussi charismatique que celui de Shira haasEn tant qu’actrice qui joue Esther Shapiro, vous êtes au bon endroit. Au sein de la religion juive, en cas de scission orthodoxe, les femmes doivent remplir et interpréter le rôle que Dieu leur a confié, même si Esther n’est pas pour le travail et quitte son domicile à New York se réfugier en Allemagne et découvrir un nouveau mode de vie.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 4

Durée moyenne: 55 minutes

Filles de la terre

Une autre pièce avec femmes, parce que l’exaltation des sentiments est mieux représentée à travers ses yeux, elle nous mène à la Seconde Guerre mondiale et au soi-disant Armée de terre féminine, qui s’est avéré être un organisation ce qui a donné Je travaille des femmes sur le terrain pendant cette période, car la plupart des Pour des hommes était combat à l’avant. Le amour et la syndicat de ces quatre femmes sera ce que déchaînez l’intrigue sur la série, qui a séduit des millions de téléspectateurs au Royaume-Uni.

Année 2009

Saisons: 3

Chapitres: 15

Durée moyenne: 45 minutes

Outlander

Il y a peu à dire à ce sujet Serie télévisée, l’un de ceux qui nous accompagnent depuis des années, mais Je vais résumer brièvement le argument, spectaculaire là où il y en a. Une femme, Claire Beauchamp, dévouée à prendre soin des autres infirmière dans la Seconde Guerre mondiale, nous répétons l’époque, c’est mystérieusement transféré en 1743, où il rencontrera un guerrier écossais, avec qui il finira par se marier et avoir un double vie à travers le temps. Les aventures, le mystère et la romance sont assurés dans cette magnifique série télévisée.

Année 2014

Saisons: 4

Chapitres: 67

Durée moyenne: 55 minutes

Sauvetage nordique

Enfin, si vous aimez drames familiaux et les histoires de dépassement, vous devriez jeter un oeil à cette série intéressante. A cette occasion, l’action se déroule dans la petite ville de Turtle Island Bay, où le Famille ouest, essayant d’oublier Boston et le la mort de la mère de la famille. Là, John, père de trois enfants, obtient un emploi de membre de l’équipe de sauvetage, où vous devez recommencer et affronter la vie après une perte irréparable.

Année: 2019

Saisons: 1

Chapitres: 10

Durée moyenne: 40 minutes

Gamito de la dame

Produit en mini-série par seulement 7 chapitres, Gambit de Dama se déroule aux États-Unis dans les années 60 et a une protagoniste féminine qui s’avère être tout un prodige des échecs. Alors qu’il affronte certains des meilleurs joueurs du monde, il devra faire face à ses addictions et à ses vieux traumatismes liés à son orphelinat.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 7

Durée moyenne: 60 minutes

Câble filles

Cette série de factures espagnoles est l’une des productions les plus internationales de notre pays, dans laquelle elle est comptée l’origine de l’opérateur Telefónica par le biais de certains de leurs opérateurs téléphoniques. Pour cette raison, l’action est située dans le Madrid des années 20 et 30, reflétant le changement social important de cette époque, la libération des femmes incluse.

Année: 2017

Saisons: 5

Chapitres: 42

Durée moyenne: 50 minutes

Alias ​​Grace

Minisérie canadienne qui raconte l’histoire de Grace Marks, une immigrante irlandaise qui, en 1843, fut accusée au Canada d’avoir commis un crime brutal: le meurtre de son patron. Il faut dire que c’est basé sur l’histoire vraie du personnage, une jeune employée de maison qui essaie de se souvenir de son passé et de savoir si elle a commis ou non un crime aussi grave.

Année: 2017

Saisons: 1

Chapitres: 6

Durée moyenne: 45 minutes

Quand le cœur parle

Comme Anne avec un E, cette série sort des pages d’un roman d’amour. Pour être plus précis, à partir d’un série de roman écrit par Janette Oke, qui raconte comment un jeune enseignant d’un famille aisée s’installe dans une petite ville minière aux coutumes plus simples. Tel que drame romantique situé dans la société américaine du milieu du 19e siècle.

Année 2014

Saisons: 8

Chapitres: 76

Durée moyenne: 43 minutes

Rubriques connexes: Netflix

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂