M1 MacBook Air vs Pro: quoi acheter et pourquoi dépenser plus en RAM et en stockage

Les premiers ordinateurs portables Mac dotés de silicone Apple ont changé la donne. Mais maintenant que les modèles MacBook Air et MacBook Pro ont des processeurs M1 presque identiques, le choix du modèle à acheter n’est plus aussi facile qu’auparavant. C’est pourquoi nous sommes ici pour tout décomposer et éliminer les conjectures.

Conception

Ni le MacBook Pro 13 pouces ni le MacBook Air ne sont différents des modèles qu’ils remplacent. Ils mesurent tous les deux les mêmes 8,36 pouces sur 11,97 pouces, et l’Air a toujours un bord effilé qui s’étend de 0,16 pouces à 0,63 pouces tandis que le Pro a une hauteur fixe de 0,61 pouce. Et l’Air est plus léger à 2,8 livres contre seulement 3 livres sur le Pro.

IDG / Willis Lai Le design des nouveaux MacBooks est identique aux anciens.

L’intérieur est également le même. Les deux disposent d’un clavier magique flanqué d’une paire de haut-parleurs verticaux ainsi que de cadres de taille familiale autour de l’écran. Un gros trackpad Force Touch est centré sous le clavier et ils sont disponibles dans les mêmes couleurs: argent et gris sidéral pour le Pro et argent, gris sidéral et or pour l’Air.

Mentionné dans cet article

Notre avis: C’est un peu dommage que le design soit si similaire à celui de l’année dernière, d’autant plus qu’Apple a évidemment dû faire un peu de réingénierie pour configurer l’ancien boîtier du MacBook pour la nouvelle puce. Mais la conception des deux machines est très agréable et ne devrait pas influencer votre décision dans un sens ou dans l’autre.

Afficher

Alors que les deux ordinateurs portables comportaient déjà des écrans de 13,3 pouces, le Pro avait un petit avantage avec la prise en charge de la gamme DCI-P3 pour une plus grande saturation des couleurs. Maintenant, le MacBook Air a également cette spécification, de sorte que les écrans sont presque identiques:

IPS rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale)

2560 par 1600 pixels

Couleur large (P3)

Véritable tonalité

La seule différence entre eux maintenant est une que la plupart des gens ne remarqueront probablement pas. Sur le MacBook Pro, la luminosité maximale est de 500 nits tandis que l’Air n’atteint que 400 nits. Mais les deux sont plus brillants que vos yeux ne peuvent le supporter pendant une période prolongée.

Notre avis: Ces deux ordinateurs ont des écrans fantastiques, mais nous aimerions tout de même voir des améliorations avec la prochaine génération: mini-LED, conceptions bord à bord, coins arrondis, tout pour le rendre un peu plus moderne. Tout comme le design, l’affichage ne devrait pas être un facteur dans votre décision.

Clavier, ports et appareil photo

L’Air et le Pro ont le même Magic Keyboard que celui lancé l’année dernière, vous n’avez donc pas à vous soucier des touches bruyantes et collantes. Le nouveau clavier d’Apple est une énorme amélioration par rapport à l’ancien et vous vous sentirez bien à taper dessus. Les deux disposent d’un rétroéclairage avec un capteur de lumière ambiante ainsi que d’un capteur Touch ID pour le déverrouillage, l’authentification et les achats Apple Pay.

Willis Lai / IDG Le clavier des nouveaux MacBooks est excellent.

La différence réside dans les touches de fonction. Comme les dernières générations, le MacBook Pro dispose de la Touch Bar, qui est un écran OLED fin au-dessus de la rangée de chiffres, tandis que le MacBook Air dispose d’un ensemble standard de touches de fonction, qui incluent des touches dédiées pour Spotlight (f4), Dictation (F5 ) et Ne pas déranger (F6) pour la première fois.

Mentionné dans cet article

En ce qui concerne les ports, les deux modèles ont une paire de ports USB-C / Thunderbolt sur le côté gauche et une prise casque sur le côté droit. Et c’est tout. Apple propose un MacBook Pro 13 pouces plus cher avec quatre ports, mais il utilise un processeur Intel, vous devrez donc probablement investir dans un hub ou au moins un dongle ou deux.

Et malheureusement, les deux nouveaux MacBook utilisent le même ancien appareil photo FaceTime 720p, bien qu’Apple affirme que les images devraient être améliorées par la nouvelle puce. Apple utilise un processeur de signal d’image personnalisé ainsi que la détection des visages dans le Neural Engine du M1 qui, selon lui, apportera «des images plus claires et plus nettes» avec plus de détails dans les ombres et les hautes lumières et «des tons de peau plus naturels».

Notre avis: Si votre choix entre le MacBook Air et le MacBook Pro se résume au clavier, c’est une question de préférence. Nous ne voyons toujours pas l’intérêt de la Touch Bar, mais nous ne la détestons pas autant qu’autrefois. Touch ID est excellent sur les deux modèles et nous apprécions le fait que la Touch Bar dispose d’une touche Escape dédiée à droite de la Touch Bar. Cependant, nous ne sommes pas du tout ravis des ports – deux ne le font tout simplement pas sur une machine «professionnelle». Et ne nous lancez pas sur la caméra.

Processeur et graphiques

Maintenant, pour le moment, vous attendiez tous. Les deux nouveaux ordinateurs portables d’Apple sont équipés du nouveau processeur M1, qui, selon Apple, est «le cœur de processeur le plus rapide au monde en matière de silicium basse consommation».

Pomme La nouvelle M1 promet une augmentation de vitesse considérable par rapport à la génération précédente.

Cependant, comme l’iPhone, Apple ne donne pas de données concrètes avec ces affirmations. Mais lors de nos tests, les deux sont incroyablement rapides, affichant des scores Geekbench 5 et Cinebench R23 très similaires:

Geekbench 5 (simple / multiple)

Macbook Air: 1730/7454

Macbook Pro: 1724/7569

Cinebench R23 (simple / multiple)

Macbook Air: 1496/6838

Macbook Pro: 1513/7778

La légère différence dans les scores est due au GPU légèrement sous-alimenté sur le MacBook Air que nous avons testé. Voici comment les modèles se décomposent:

MacBook Air (256 Go)

Processeur 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité

GPU à 7 cœurs

Moteur neuronal à 16 cœurs

MacBook Air (512 Go)

Processeur 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité

GPU à 8 cœurs

Moteur neuronal à 16 cœurs

MacBook Pro (256 Go / 512 Go)

Processeur 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité

GPU à 8 cœurs

Moteur neuronal à 16 cœurs

Mentionné dans cet article

Le noyau GPU supplémentaire avec le MacBook Pro et les configurations MacBook Air supérieures fait une légère différence, mais à moins que vous n’encodiez de la vidéo pendant de longues périodes, cela ne sera pas perceptible. Ce qui pourrait être perceptible, c’est le bruit du ventilateur. Le MacBook Air n’en a pas et le Pro en a, vous pouvez donc l’entendre démarrer à des vitesses plus élevées. Cependant, cela signifie également que le Pro peut maintenir des vitesses élevées plus longtemps sans ralentir en raison d’une surchauffe.

Notre avis: Si vous avez besoin de vitesse, passez au MacBook Pro, mais sinon, le MacBook Air de 512 Go est le parfait compromis entre performances, stockage et prix.

Batterie

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un ou l’autre modèle. Même si vous vous contentez des notes d’Apple, la durée de vie de la batterie est considérablement améliorée, avec le M1 Air évalué à 15 heures (contre 11 heures) et le Pro estimé à 17 heures, un bond énorme par rapport aux 10 heures précédentes. Et c’est avec la même batterie intégrée de 49,9 watts-heure dans l’Air et la batterie de 58,2 watts dans le Pro. La nouvelle puce d’Apple est donc extrêmement efficace.

Lors de nos tests, le MacBook Pro a duré un peu plus longtemps que l’Air, mais les deux étaient extrêmement efficaces, avec une augmentation de près de 40% par rapport aux modèles Intel précédents:

Macbook Pro: 17,9 heures

Macbook Air: 16,2 heures

Notre avis: Vous obtenez une très bonne autonomie de batterie, quel que soit le modèle que vous achetez, mais si vous voulez le MacBook le plus durable de tous les temps, Pro est la voie à suivre.

Stockage et RAM

Les quatre modèles de Macbook M1 sont livrés avec 8 Go de mémoire DDR4 «unifiée» pouvant être mise à niveau à 16 Go, ainsi que 256 Go de stockage avec des options de mise à niveau de 512 Go, 1 To et 2 To. Apple affirme que les nouveaux SSD sont deux fois plus rapides qu’avant dans tous les domaines, mais des preuves récentes suggèrent qu’ils pourraient avoir une durée de conservation plus courte que prévue.

En effectuant une vérification de routine de l’état de leur SSD, certains développeurs sur Twitter ont remarqué une usure plus importante que prévu après seulement quelques mois d’utilisation. Apple n’a pas répondu, nous ne savons donc pas comment ou si cela affectera la longévité des nouveaux MacBooks, nous avons donc deux suggestions: Exécutez le test de santé smartmontools tous les quelques mois et achetez autant de RAM et de stockage que vous pouvez vous le permettre. . D’une part, un disque de 512 Go durera naturellement plus longtemps qu’un disque de 256 Go, et pour un autre, le problème semble être pire sur les machines avec 8 Go de RAM contre 16 Go.

Notre avis: Cela peut s’avérer être beaucoup de bruit pour rien, mais jusqu’à ce que nous sachions avec certitude, vous pouvez aussi bien couvrir vos bases et obtenir un peu plus de stockage et de RAM. Même si les craintes du SSD s’avèrent injustifiées, vous serez satisfait de l’espace et de la mémoire supplémentaires. Après tout, personne n’a jamais dit: « Il y a trop beaucoup de stockage dans cet ordinateur portable. «

Prix

Apple vend deux configurations standard de chaque modèle à des prix similaires à ceux d’avant:

MacBook Air (256 Go): 999 €

MacBook Air (512 Go): 1 249 €

MacBook Pro (256 Go): 1 299 €

MacBook Pro (512 Go): 1 499 €

Vous pouvez passer à 16 Go de RAM pour 200 €, et chaque niveau de stockage (512 Go ou 1 To) coûte également 200 €, Apple facturant 400 € pour passer de 1 To à 2 To.

Pomme

Notre avis: Comme nous l’avons noté ci-dessus, nous vous recommandons de vous procurer la meilleure machine que vous pouvez vous permettre au moment de l’achat, car vous ne pourrez pas effectuer de mise à niveau ultérieurement. Mais si vous devez choisir, nous mettrons à niveau la RAM avant le stockage.

Nos conseils d’achat

Avec une puce rapide, une grande autonomie de la batterie, un écran 13 pouces et une paire de ports USB-C, le M1 MacBook Pro et le MacBook Air présentent de nombreuses similitudes. À tel point que nous ne pensons pas qu’il y ait une raison pour que la plupart des gens s’écartent du modèle le moins cher et dépensent les économies sur les mises à niveau. Nous recommandons le MacBook Air avec un GPU à 7 cœurs et ajoutant 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour un total de 1399 €.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂