Quelle série Marvel sur Disney + a eu la meilleure première selon les critiques

Loki est arrivé sur l’écran Disney + ce mercredi et est devenu la troisième série Marvel à arriver sur la plateforme. Comme WandaVision et The Falcon et The Winter Soldier, le lancement a suscité beaucoup d’anticipation et il existe déjà des théories sur l’avenir de la phase 4 du MCU. La première il a aussi eu des critiques et elles sont très différentes à ceux reçus par leurs prédécesseurs. Regardez les scores que chacun a obtenus !

Le spectacle avec Tom Hiddleston Il se positionne déjà comme le service de streaming le plus regardé avec une seule journée d’antenne. Il ambitionne de suivre les traces des autres séries Marvel qui figurent parmi les 10 plus choisies jusqu’à présent en 2021. Cependant, les projections avec Loki ils peuvent être encore plus propices car leurs débuts ont été mieux notés que leurs pairs.







BDIM n’a rien donné de moins que 9 points au premier épisode de Loki sur Disney +. Le chiffre est cohérent avec les premières réactions des fans car un sondage Spoiler a révélé que 61% ont aimé la première. Les téléspectateurs ont souligné à la fois les parties humoristiques et les plus excitantes du chapitre 1. Sur Rotten Tomatoes, la série n’avait que 20 critiques, mais toutes étaient approuvés à 100 %.

Le faucon et le soldat d’hiver était le spectacle Marvel qui a suivi, mais il est bien en deçà du score de Loki : il a obtenu 7,7 sur IMDB pour la première de New World Order le 19 mars. Rotten Tomatoes était un peu plus généreux et récompensé 93% d’approbation avec 133 avis enregistrés.

Enfin, il y a eu l’étrange lancement de WandaVision. Alors que la série a récemment été élue Marvel’s Best par EW, le premier épisode du 15 janvier a été reçu. avec confusion par les fans et a commencé à préparer le terrain pour le complot immanquable qui a suivi.

« Filmé avant un public en studio en direct », il s’appelait les débuts de la série d’Elizabeth Olsen et Paul Bettany qui avait un score de 7,5 selon IMDB.

