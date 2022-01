Discovery Plus prévoit de lancer un nouveau hub Black Voices

Discovery+ a annoncé son intention de lancer un Voix noires hub qui mettra en lumière la communauté afro-américaine. Le hub comprendra deux nouveaux originaux: docu-séries Profilé : L’homme noir, avec des commentaires de célébrités telles que Billy Porter et Tina Knowles-Lawson, et Déraciné, un documentaire sur le vrai crime sur la pendaison de l’adolescent noir Keith Warren en 1986.

«Le hub vivra sur la plate-forme toute l’année avec des séries, des documentaires et des émissions spéciales organisés qui emmèneront les téléspectateurs dans un voyage éducatif, divertissant et exploratoire à travers des histoires d’autonomisation et d’entrepreneuriat, d’amour et de relations, d’immobilier et de design, d’histoire et d’enquête, la nourriture et le style de vie et plus encore », déclare le streamer appartenant à Discovery, Inc.

« Les voix noires devraient être célébrées 365 jours par an. Nous sommes fiers d’apporter des histoires universelles et relatables à la plate-forme qui mettent en valeur et représentent la communauté noire à travers les genres qui, nous le savons, trouveront un écho auprès des téléspectateurs », a déclaré Lisa Holme, vice-présidente principale du groupe du contenu et de la stratégie commerciale pour Discovery.

Profilé : L’homme noir est une docu-série en quatre parties qui explore les origines des stéréotypes qui ont imprégné la société et eu un impact sur la vie des hommes noirs en Amérique pendant des siècles. Profilé : L’homme noir vise à montrer les difficultés auxquelles les hommes noirs ont été confrontés et sont encore confrontés tout en célébrant les triomphes et la résilience de ces hommes extraordinaires. Les docu-séries montreront une combinaison de séquences historiques, de témoignages réels et de commentaires de dirigeants renommés. Les épisodes présenteront des commentaires de membres notables de la communauté tels que le producteur exécutif Knowles-Lawson, l’activiste des droits civiques DeRay Mckesson, l’activiste Tamika Mallory, l’icône de la culture hip-hop Sway Calloway et la star de Pose primée aux Grammy, Emmy et Tony, Porter.





Déraciné raconte l’histoire de Keith Warren, un garçon de 19 ans qui a été retrouvé pendu à un arbre en 1986. La police a décrété qu’il s’agissait d’un suicide. L’arbre a été abattu et la famille de Warren n’a pas été informée pendant plus de six heures. Aucune autopsie n’a jamais été pratiquée et aucune enquête pénale n’a jamais été ouverte. Cependant, la sœur de Keith, Sherri, a passé les 34 dernières années à enquêter sur la mort de son frère et à rechercher la fermeture.

Discovery + lance Black Voices Hub avant le Mois de l’histoire des Noirs





À part Profilé : L’homme noir et Déraciné, les titres supplémentaires qui seront présentés sur le hub Black Voices incluent The Great Soul Food Cook Off, Remix My Space With Marsai Martin, Love & Marriage Huntsville, Black Love, Dr. Mercy, Home Grown, Family or Fiance, Burger Truck Brawl, Where Do We Go From Here?, Portraits (in)visibles , Super Soul, Deadline: Crime with Tamron Hall, The Legacy of Black Wall Street, OWN Spotlight: Oprah + 100 Black Fathers, Reno My Rental, Ghost Brothers: Lights Out, Home Grown et Doubling Down with the Derricos.





Profilé : L’homme noir sera lancé le 12 février, et Déraciné sera lancé le 18 février sur Discovery Plus.





