Google dit stop aux cookies qui vous suivent pour la publicité ciblée: également interdit sur Chrome

En ces heures, le géant des moteurs de recherche et de la publicité en ligne Google a annoncé pour l’année prochaine un changement de rythme important dans la manière dont il collectera et permettra à des tiers de recueillir des informations sur qui surfe sur Internet. La société devenue omniprésente en ligne grâce à ses services et au système d’exploitation Android a annoncé que pour vendre des publicités à des entreprises qu’elle n’avait plus l’intention d’utiliser biscuits, ou encore la pratique qui permet encore aujourd’hui aux utilisateurs d’être «suivis» d’une destination en ligne à une autre pour leur proposer des produits et services qu’ils ont déjà appréciés ailleurs. La décision a le potentiel de changer le monde de la publicité en ligne, également parce qu’elle sera également adoptée dans le navigateur le plus utilisé au monde, c’est-à-dire Google Chrome.

Que sont les cookies et comment ils sont utilisés pour la publicité en ligne

Les cookies sont de petites lignes de code que les sites Web et les navigateurs utilisent pour se communiquer des informations sans que l’utilisateur n’ait à intervenir. Ils sont utiles dans de nombreux scénarios – par exemple pour s’assurer que des sites comme Facebook ne demandent pas constamment un nom d’utilisateur et un mot de passe pour se connecter – mais ils peuvent également être utilisés pour suivre les mouvements du même utilisateur d’un site à un autre. Exploités de cette manière, les cookies peuvent être utilisés pour montrer à un visiteur fréquent des sites de jardinage des publicités pertinentes à son passe-temps même lorsqu’il visite des sites qui ne lui sont pas liés. Le système, multiplié par les centaines de pages visitées chaque jour par une personne, permet de reconstituer ses intérêts de manière très spécifique: celui qui a cette information en main peut vendre aux annonceurs des publicités beaucoup plus efficaces; d’autre part, ces dernières années, la question de la protection des données personnelles a rendu des millions d’utilisateurs de plus en plus attentifs à ce qu’ils révèlent sur leurs activités en ligne.

Le mouvement de Google

Dans ce climat radicalement changé par rapport à celui d’il y a à peine 10 ou 15 ans, l’utilisation de cookies à des fins publicitaires est devenue une pratique désapprouvée par les associations de protection de la vie privée dans le monde entier. Sans surprise, Google a décidé d’avancer le temps pour remplacer la méthode actuelle par une alternative qui permet des résultats similaires sans empiéter sur la vie privée de ceux qui surfent. L’annonce de ces heures se concentre précisément sur cet aspect; si, d’une part, la maison Mountain View cessera d’utiliser des cookies pour suivre les utilisateurs, d’autre part elle pourra continuer à le faire à travers les services qu’elle propose à des centaines de millions de personnes.

La messagerie Gmail, Google Maps, les recherches Google, l’utilisation de l’assistant vocal, les applications ouvertes et utilisées sur Android et toute la galaxie des produits et services gratuits du géant de Mountain View contribuent déjà à former un profil d’utilisateur utilisable à des fins publicitaires. À l’avenir, la multinationale vise anonymiser ces données pour les empêcher de former des identités individuelles des utilisateurs, en construisant à leur place profils génériques qui peut être adapté à certains types de personnes. Le système sera légèrement moins précis, mais il continuera à fonctionner pour diffuser des publicités ciblées.

Blocage sur Chrome

L’autre annonce importante des dernières heures contribue à clarifier la situation. En plus de renoncer aux cookies à des fins publicitaires à la première personne, Google a anticipé que cela empêchera son utilisation dans votre navigateur Chrome – qui seul est utilisé par plus de 2 personnes sur 3 dans le monde. En bref, cette décision obligera toutes les autres entreprises qui concurrencent Google en termes de vente de publicités en ligne à trouver une autre méthode pour faire leur travail. Google lui-même pourrait en profiter, qui en s’appuyant sur des dizaines de produits et services qui collectent les données de leurs utilisateurs peuvent créez déjà des profils publicitaires même sans cookies.

