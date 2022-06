The Girl From Plainville : comment se passe la série StarzPlay avec Elle Fanning

STARZPLAY

Après avoir joué dans The Great, l’actrice est prête à revenir avec une fiction basée sur des événements réels. Découvrez en quoi consiste la mini-série qui sera disponible en Europe et en Amérique latine !

© GettyElle Fanning a un nouveau projet sur StarzPlay.

La festival du film de Cannes surpris avec les meilleurs looks dans une nouvelle édition. Et, sans aucun doute, l’un des personnages qui s’est le plus démarqué était Elle Fanning. L’actrice de 24 ans – la sœur de Dakota Fanning – vit l’un de ses grands moments au niveau professionnel. C’est qu’après le succès de la série Le grandest prêt à mener un nouveau projet entre les mains de StarzPlay Il sera basé sur des événements réels.

Il s’agit de La fille de Plainville, une mini-série qui a déjà présenté sa bande-annonce et son affiche officielle et qui est prometteuse. sera le prochain 10 juillet lorsque StarzPlay présentera en avant-première cette production inspirée d’une histoire vraie et qui combinera drame et crime. « Les mots peuvent-ils tuer ?demande son avance, en précisant que la fiction disponible en Amérique latine et en Europe sera tragique.

À l’origine, la production appartient à NBC Universal Global Distribution. Toutefois, le service d’abonnement sera proposé au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Islande, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, en Suède, en Suisse, au Japon et en Amérique latine, y compris Brésil et Mexique. Si vous avez apprécié Le grand Avec la même actrice, cette histoire vous montrera Fanning dans un tout autre rôle.

La fille de Plainville Il est basé sur l’article d’Esquire écrit par Jesse Barron. Et c’est que sa figure principale interprétera Michelle Carter, prenant son cas réel comme source d’inspiration. De quoi s’agit-il exactement ? Une histoire inédite d’un suicide par SMS. Ainsi, ils exploreront la relation du protagoniste avec Conrad Roy III et les événements qui ont conduit à sa mort puis à sa condamnation pour homicide involontaire.

La figurine StarzPlay ne sera pas seule ! Ils l’accompagnent au casting Chloé Sévigny comme Lynn Roy Colton Ryan comme Conrad Coco Roy III, beau visage comme Gail Carter Kai Lennox comme David Carter et Norbert Léo Butz comme Conrad « Co » Roy II. Écrite et produite par les co-réalisateurs Liz Hannah et Patrick Macmanus, la fiction – qui a permis à Elle Fanning d’agir en tant que productrice – est prête à être diffusée le 10 juillet sur la plateforme de streaming.

